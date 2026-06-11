Actrice Halle Berry spreekt over een persoonlijke angst die veel vrouwen maar al te goed kennen.

Halle Berry, een vrouw in de menopauze die daar trots op is, spreekt zich regelmatig uit over onderwerpen die als "gevoelig" worden beschouwd. De actrice, die Catwoman speelde op het witte doek en een heldin vertolkte in het X-Men-universum, heeft een echte superkracht: ze doorbreekt taboes met de pure kracht van haar woorden. Onlangs gaf ze toe dat ze haar afspraken bij de gynaecoloog had uitgesteld vanwege een chaotische eerste ervaring in de beugels. Dit persoonlijke verhaal zal veel vrouwen aanspreken.

Halle Berry, openhartig over haar relatie met de gynaecoloog.

Halle Berry, Oscarwinnares en bekend om haar stoere vertolkingen, is in hart en nieren een activiste. Deze vrouw, die voor de ogen van het publiek volwassen werd en wiens beeltenis de muren van onze tienerkamers sierde, is meer dan alleen een silhouet. Sterker nog, dit lichaam, dat zo'n indruk maakte in dat gewaagde latexpak en dat lange tijd als een fantasie werd beschouwd, probeert ze nog steeds te begrijpen en te doorgronden.

Hoewel ze vaak wordt neergezet als een halfgodin die uit de hemel is gevallen, heeft ze dezelfde angsten als "de gemiddelde vrouw". Nu ze de menopauze heeft geaccepteerd, aarzelt ze niet om zich uit te spreken over dingen die anderen proberen geheim te houden omwille van hun imago. De meest geliefde beroemdheden in de filmindustrie blijven bovenal menselijk, inclusief degenen die krachtige en onverstoorbare fictieve personages hebben vertolkt.

In een interview met HuffPost sprak Halle Berry openhartig over haar intieme gezondheid. Ze vertelde over een angst die bijna universeel is: de angst voor de gynaecoloog. Het lijkt erop dat zelfs de grootste actrices routinematige afspraken uitstellen, niet vanwege drukke schema's of veeleisende audities, maar uit angst. Halle Berry stelt dit spannende moment voortdurend uit, en hoewel er geen "goede reden" is om zo'n onderzoek te missen, zegt ze dat ze getraumatiseerd raakte door haar eerste uitstrijkje.

“Toen ik jonger was, ging ik vanwege het oude speculum niet elk jaar. Eerlijk gezegd vond ik het niet leuk,” zei Halle Berry. Ze vervolgde: “Ik vond het niet prettig om op mijn tanden te moeten klemmen. Ik vond het gevoel niet fijn.” Deze uitspraak is des te begrijpelijker nu haar 18-jarige dochter de leeftijd bereikt waarop het spreiden van haar benen voor een fel licht bijna een overgangsritueel is.

De speculum moderniseren: de krachtige act van de actrice

Als veel vrouwen, net als Halle Berry, dit onderzoek onder de gordel uitstellen, is dat niet alleen omdat ze bang zijn voor slecht nieuws of alarmerende resultaten. Wanneer ze zich uitkleden voor het onderzoek, voelen ze zich zwak en zeer kwetsbaar. Angst voor oordeel, voor de uiteindelijke diagnose, voor de pijn die ze voelen door dit koude metalen voorwerp, dat sinds de 19e eeuw nauwelijks is veranderd… vrouwen blijven liever onwetend dan zich te onderwerpen aan dit onderzoek, dat soms aanvoelt als "gewoon een object".

"Toen ik hoorde dat 72% van de vrouwen afziet van een bekkenbodemonderzoek uit angst voor dit intieme, vaak pijnlijke en verontrustende onderzoek met het ouderwetse speculum, was ik diep bezorgd," klaagde de actrice. Het moet gezegd worden dat het speculum een medisch relikwie is, dat meer op een martelwerktuig lijkt dan op een geweldige ergonomische innovatie.

Bezorgd over het intieme welzijn van vrouwen, heeft Halle Berry van dit universele probleem een persoonlijke missie gemaakt. Zich bewust van het verouderde en barbaarse karakter van het speculum, een overblijfsel uit een vervlogen tijdperk in de gynaecologie, sloeg ze de handen ineen met het bedrijf Nella om dit instrument te moderniseren en gebruiksvriendelijker te maken. Samen ontwikkelden ze een speculum van polymeer, een materiaal dat als zachter en stiller wordt beschouwd. Een late revolutie in het ontwerp van medische apparatuur, maar wel een die het publiek ten goede komt.

Halle Berry is zeer betrokken bij de gezondheid van vrouwen.

Halle Berry, het gezicht van de Bond-girl die is uitgegroeid tot het gezicht van een belangrijke zaak, wil de tekortkomingen aanpakken van een tweedelig gezondheidszorgsysteem dat vrouwen er al lang van beschuldigt hun symptomen te overdrijven of overgevoelig te zijn. Haar diepe betrokkenheid bij deze persoonlijke bewustwordingscampagne komt voort uit haar eigen ervaring van verwaarlozing door de medische wereld, alsof ze gevangen zat in een "vrouwenparadijs".

In een interview met Women's Health vertelt Halle Berry over een lange periode van perimenopauze waarin ze niet begreep wat er met haar gebeurde. Ze voelde zich een vreemde in haar eigen lichaam. Op een gegeven moment verwarden zorgverleners gynaecologische symptomen zelfs met herpes. Deze ervaring opende haar ogen voor het gebrek aan training bij artsen, die nog steeds grotendeels onwetend zijn over deze cruciale fase in het leven van een vrouw. Deze ervaring diende als katalysator en moedigde haar aan om het samenwerkingsplatform Respin op te richten, een soort 'veilige ruimte' voor vrouwen die de menopauze ingaan.

"We verdienen meer middelen, meer financiering, meer onderwijs, meer onderzoek, omdat we het recht hebben om te begrijpen hoe ons lichaam werkt en wat het beste voor ons is," concludeert Halle Berry, die ook de Oscar voor vriendelijkheid verdient.