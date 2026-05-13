Sandra Bullock viert Moederdag met een lieve, nostalgische foto van haar kinderen.

De Duits-Amerikaanse actrice, producente, regisseuse en scenarioschrijfster Sandra Bullock beschermt haar gezinsleven fel. Op 10 mei, Moederdag in de VS, maakte ze een uitzondering en deelde ze een zeldzame foto van vroeger met haar twee kinderen – een bericht dat even intiem als ontroerend was en miljoenen mensen raakte.

"De eer van je leven"

In het onderschrift van haar Instagram-post schreef Sandra Bullock: "Aan alle moeders, ongeacht hoe je moeder bent geworden, een fijne Moederdag. We zijn allemaal verbonden door deze unieke eer." Simpele woorden die alles zeiden – en die vooral veel indruk maakten van een vrouw die ervoor koos om via adoptie een gezin te stichten.

Onder de gedeelde foto's bevond zich een nooit eerder vertoonde afbeelding van Sandra Bullock die naar de hemel staarde, terwijl haar twee kinderen, jongere versies van zichzelf in Halloweenkostuums, op haar schoot zaten. Louis is nu 16 en Laila is 11 – beiden geadopteerd door de actrice van in de veertig, die er altijd zorg voor heeft gedragen hen buiten de media-aandacht te houden. Deze zeldzame foto raakte haar volgers direct.

Een eerbetoon aan zijn overleden moeder

Het bericht bevatte ook een foto van Sandra Bullock in gesprek met haar overleden moeder, Helga Meyer, en een jeugdfoto van haar in de sneeuw met haar zusje Gesine, beiden in de armen van hun moeder. Het onderschrift eindigde met: "Mama en Omi, bedankt dat jullie me alles hebben geleerd. We missen jullie ❤️ Sorry dat ik zo'n verwend kind was." Een lieve zelfspot die een glimlach op de gezichten van haar volgers toverde.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Sandra Bullock (@sandrabullock)

"Wees niet zoals ik" - het laatste advies van zijn moeder.

Sandra Bullock deelde met People een van de meest aangrijpende momenten in haar relatie met haar moeder. " Vlak voor mijn moeder overleed, waren we aan haar bed. Ik was afgesloten en probeerde mijn tranen in te houden, en ze zei simpelweg: 'Wees niet zoals ik.' Op dat moment werd een groot deel van ons leven samen duidelijk. Ze wilde niet dat ik mijn leven lang afgesloten zou zijn en bang om te voelen." Deze verbondenheid straalt door in elke foto in dit bericht: een vrouw die alles voelt en zich daar niet langer voor schaamt.

Moeder van twee geadopteerde kinderen, uit vrije wil en uit overtuiging.

Sandra Bullock had al eerder gesproken over haar weg naar het moederschap: "Ik weet niet waarom het de enige manier was, maar ik ben zo blij dat het universum me liet wachten. Ook al was ik angstig en ongeduldig – en het zei me: nee, je gaat dit niet doen zoals je denkt dat je het gaat doen." Een moederschap dat anders tot stand kwam, maar net zo diepgaand – zoals dit bericht voor Moederdag bevestigt.

En de honden ook

Meteen na haar belangrijkste bericht deelde Sandra Bullock een foto op haar Instagram Stories waarop ze ontspannen op de bank ligt met haar twee honden, met het onderschrift: "En een hele fijne Moederdag aan alle baasjes van huisdieren 🐾❤️." Een laatste luchtig en liefdevol gebaar, geheel in lijn met de balans tussen emotie en humor die haar publieke imago kenmerkt – wanneer ze ervoor kiest om in het openbaar te verschijnen.

Een momentopname, een eerbetoon aan haar moeder, een vleugje zelfspot en haar honden op de bank – Sandra Bullock vierde Moederdag met een zeldzame oprechtheid, helemaal zichzelf. Discreet in haar privéleven, maar intens aanwezig wanneer ze ervoor kiest om iets te delen.