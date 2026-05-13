Sandra Bullock viert Moederdag met een lieve, nostalgische foto van haar kinderen.

Fabienne Ba.
@sandrabullock / Instagram

De Duits-Amerikaanse actrice, producente, regisseuse en scenarioschrijfster Sandra Bullock beschermt haar gezinsleven fel. Op 10 mei, Moederdag in de VS, maakte ze een uitzondering en deelde ze een zeldzame foto van vroeger met haar twee kinderen – een bericht dat even intiem als ontroerend was en miljoenen mensen raakte.

"De eer van je leven"

In het onderschrift van haar Instagram-post schreef Sandra Bullock: "Aan alle moeders, ongeacht hoe je moeder bent geworden, een fijne Moederdag. We zijn allemaal verbonden door deze unieke eer." Simpele woorden die alles zeiden – en die vooral veel indruk maakten van een vrouw die ervoor koos om via adoptie een gezin te stichten.

Onder de gedeelde foto's bevond zich een nooit eerder vertoonde afbeelding van Sandra Bullock die naar de hemel staarde, terwijl haar twee kinderen, jongere versies van zichzelf in Halloweenkostuums, op haar schoot zaten. Louis is nu 16 en Laila is 11 – beiden geadopteerd door de actrice van in de veertig, die er altijd zorg voor heeft gedragen hen buiten de media-aandacht te houden. Deze zeldzame foto raakte haar volgers direct.

Een eerbetoon aan zijn overleden moeder

Het bericht bevatte ook een foto van Sandra Bullock in gesprek met haar overleden moeder, Helga Meyer, en een jeugdfoto van haar in de sneeuw met haar zusje Gesine, beiden in de armen van hun moeder. Het onderschrift eindigde met: "Mama en Omi, bedankt dat jullie me alles hebben geleerd. We missen jullie ❤️ Sorry dat ik zo'n verwend kind was." Een lieve zelfspot die een glimlach op de gezichten van haar volgers toverde.

"Wees niet zoals ik" - het laatste advies van zijn moeder.

Sandra Bullock deelde met People een van de meest aangrijpende momenten in haar relatie met haar moeder. " Vlak voor mijn moeder overleed, waren we aan haar bed. Ik was afgesloten en probeerde mijn tranen in te houden, en ze zei simpelweg: 'Wees niet zoals ik.' Op dat moment werd een groot deel van ons leven samen duidelijk. Ze wilde niet dat ik mijn leven lang afgesloten zou zijn en bang om te voelen." Deze verbondenheid straalt door in elke foto in dit bericht: een vrouw die alles voelt en zich daar niet langer voor schaamt.

Moeder van twee geadopteerde kinderen, uit vrije wil en uit overtuiging.

Sandra Bullock had al eerder gesproken over haar weg naar het moederschap: "Ik weet niet waarom het de enige manier was, maar ik ben zo blij dat het universum me liet wachten. Ook al was ik angstig en ongeduldig – en het zei me: nee, je gaat dit niet doen zoals je denkt dat je het gaat doen." Een moederschap dat anders tot stand kwam, maar net zo diepgaand – zoals dit bericht voor Moederdag bevestigt.

En de honden ook

Meteen na haar belangrijkste bericht deelde Sandra Bullock een foto op haar Instagram Stories waarop ze ontspannen op de bank ligt met haar twee honden, met het onderschrift: "En een hele fijne Moederdag aan alle baasjes van huisdieren 🐾❤️." Een laatste luchtig en liefdevol gebaar, geheel in lijn met de balans tussen emotie en humor die haar publieke imago kenmerkt – wanneer ze ervoor kiest om in het openbaar te verschijnen.

Een momentopname, een eerbetoon aan haar moeder, een vleugje zelfspot en haar honden op de bank – Sandra Bullock vierde Moederdag met een zeldzame oprechtheid, helemaal zichzelf. Discreet in haar privéleven, maar intens aanwezig wanneer ze ervoor kiest om iets te delen.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Ik ben Fabienne, schrijfster voor de website The Body Optimist. Ik ben gepassioneerd door de kracht van vrouwen in de wereld en hun vermogen om die te veranderen. Ik geloof dat vrouwen een unieke en belangrijke stem te bieden hebben, en ik voel me gemotiveerd om mijn steentje bij te dragen aan het bevorderen van gelijkheid. Ik doe mijn best om initiatieven te steunen die vrouwen aanmoedigen om op te staan en gehoord te worden.
Article précédent
Irina Shayk vereenvoudigt haar Met Gala-outfit met een onverwacht detail.
Article suivant
Eva Longoria viert op 51-jarige leeftijd het moederschap met nieuwe foto's van haar zoon.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Het cadeau dat Gwyneth Paltrow aan haar kinderen gaf, wordt als "ongewoon" beschouwd en zorgt voor controverse.

Als het op afstudeercadeaus aankomt, kiest Gwyneth Paltrow niet voor de klassieke gegraveerde horloges of vulpennen. De actrice...

Eva Longoria viert op 51-jarige leeftijd het moederschap met nieuwe foto's van haar zoon.

Ter gelegenheid van Moederdag, die in de Verenigde Staten op 10 mei wordt gevierd, plaatste Eva Longoria een...

Irina Shayk vereenvoudigt haar Met Gala-outfit met een onverwacht detail.

Op het Met Gala van 2026 droeg Irina Shayk een creatie die volledig bestond uit horloges en sieraden...

Voor haar verjaardag blaast Sabrina Carpenter de "rommelige haar"-trend nieuw leven in.

De Amerikaanse singer-songwriter en actrice Sabrina Carpenter vierde haar 27e verjaardag op 11 mei 2026 door een reeks...

Justin Timberlake brengt een eerbetoon aan Jessica Biel ter gelegenheid van Moederdag met zeldzame familiefoto's.

De Amerikaanse zanger Justin Timberlake plaatst niet vaak familiefoto's. Op 10 mei, Moederdag in de VS, maakte hij...

Met een look uit de jaren 2000 trekt Sydney Sweeney de aandacht.

Als je het nieuwe seizoen van "Euphoria" kijkt, is je ongetwijfeld dé look opgevallen die de afgelopen dagen...