De 57-jarige Kelly Rutherford zorgt online voor ophef met een jurk vol pailletten.

De Amerikaanse actrice Kelly Rutherford verscheen op 12 mei 2026 op de rode loper van het 79e Filmfestival van Cannes. Bekend van haar rol in de populaire serie "Gossip Girl", koos ze voor een zwarte, met pailletten versierde jurk van Giorgio Armani voor de openingsceremonie en de vertoning van de Franse film "La Vénus Electrique" (Elektrische Venus). Haar verschijning trok direct de aandacht en leidde tot talloze reacties op sociale media.

Tijdloze elegantie met een zwarte jurk met pailletten.

Voor haar eerste avond in Cannes koos Kelly Rutherford voor een lange zwarte jurk die volledig met pailletten was geborduurd. Een verfijnde creatie die perfect past binnen de grootse traditie van de rode loper in Cannes, waar zwarte elegantie een veilige keuze blijft. De vloeiende snit van de jurk en de zorgvuldig aangebrachte glitters weerkaatsten het licht bij elke beweging.

Voor haar kapsel koos de actrice voor een strakke, lage knot, die haar gezicht en de kwaliteit van de haute couture benadrukte. Haar make-up, ingetogen maar elegant, bestond uit een stralende teint, subtiele eyeliner en beige lippen – een klassieke keuze waardoor de jurk en de sieraden alle aandacht kregen.

Sprankelende sieraden

De accessoires, tot in de kleinste details zorgvuldig uitgekozen, maakten de look met opmerkelijke verfijning compleet. Kelly Rutherford droeg een bijzonder spectaculaire diamanten halsketting bezet met lichtblauwe stenen, die een van de hoogtepunten van haar verschijning was. Ze koos ook voor subtiele diamanten oorbellen, die perfect bij de halsketting pasten.

Aan haar voeten accentueerden zwarte pumps met spitse neuzen de strakke lijnen van haar outfit. De actrice vertelde in 2024 al aan ELLE magazine dat haar mode-iconen Grace Kelly en Catherine Deneuve waren en dat ze hield van "tijdloze stijl, gewoon klassiek en mooi". Een uitspraak die in het licht van deze verschijning volledig tot zijn recht komt.

Gemengde reacties op sociale media.

Hoewel de meeste internetgebruikers Kelly Rutherfords elegantie en lef prezen, waren er ook enkele stemmen die haar kledingkeuze bekritiseerden "vanwege haar leeftijd". Deze leeftijdsdiscriminatie zegt meer over de hardnekkige vooroordelen tegen vrouwen boven de 50 dan over de outfit zelf. Laten we niet vergeten dat het lichaam en uiterlijk van een vrouw – net als dat van ieder ander – niet ter discussie staan. Iedereen zou zich moeten kunnen kleden zoals hij of zij wil, zonder zich te hoeven conformeren aan voorschriften gebaseerd op leeftijd, geslacht of de mening van anderen.

Kortom, Kelly Rutherfords verschijning herinnert ons aan een vaak vergeten waarheid: vrijheid in kleding kent geen leeftijd. Door vol zelfvertrouwen over de rode loper van Cannes te lopen, sluit ze zich aan bij deze nieuwe golf vrouwen die weigeren na een bepaalde leeftijd in de vergetelheid te raken. Iedere vrouw is vrij om te dragen wat ze wil, in elke levensfase.