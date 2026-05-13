Jessica Alba deelt een herinnering aan haar zwangerschap en raakt daarmee internetgebruikers.

Ter gelegenheid van Moederdag, die in de Verenigde Staten op 10 mei 2026 wordt gevierd, deelde Jessica Alba een bijzonder ontroerende carrousel op Instagram. De Amerikaanse actrice en ondernemer wisselde af tussen familiefoto's, alledaagse momenten en een opvallende foto uit het verleden: een foto van haar babybuik tijdens haar derde zwangerschap in 2017. Deze intieme terugblik, vergezeld van een lange boodschap opgedragen aan haar kinderen en haar eigen moeder, raakte haar volgers diep.

Een liefdesbrief aan zijn kinderen

In het onderschrift van haar bericht richt Jessica Alba zich met tedere woorden rechtstreeks tot haar drie kinderen: "Aan mijn kindjes - mijn harten die buiten mijn lichaam rondlopen. Het leven dat we hebben is meer dan ik ooit had durven dromen, en de liefde die we delen is diep verbonden en krachtig. Niets geeft mijn leven meer betekenis dan jullie drieën." Ze vervolgt door zichzelf te beschrijven als hun anker: "Ik zal altijd jullie anker zijn, jullie vangnet, de armen die jullie vasthouden en troosten, en de cheerleader die jullie aanmoedigt om elke grens te verleggen."

Een boodschap van zeldzame oprechtheid, die vooral in het eerste jaar na de scheiding extra betekenis heeft - Jessica Alba heeft haar scheiding van Cash Warren, haar echtgenoot van zestien jaar, begin 2025 officieel laten vastleggen.

Een eerbetoon aan zijn eigen moeder

Voordat Jessica Alba zich tot haar kinderen richtte, wilde ze eerst de vrouw eren die haar had opgevoed: haar moeder, Cathy Alba. "Ik hou van je. Ik koester de tijd die we samen hebben doorgebracht. Ik ben zo dankbaar dat we alle hoogte- en dieptepunten samen hebben kunnen doorstaan – je bent er altijd voor me geweest. Ik ben wie ik ben dankzij alles wat jou maakt tot wie je bent," schreef de actrice. Deze oprechte boodschap onderstreept het belang van de band tussen vrouwen van verschillende generaties en belichaamt perfect de geest van Moederdag.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Jessica Alba (@jessicaalba)

Een gedenkwaardige zwangerschapsfoto

Eén foto trok in het bijzonder de aandacht van fans: een spiegelpreview uit 2017 waarop Jessica Alba zwanger te zien is. Destijds verwachtte de actrice haar zoon Hayes, die op 31 december van dat jaar werd geboren. Het is een intieme foto die ze destijds al op sociale media had gedeeld en die ze nu als dierbare herinnering weer tevoorschijn haalt.

Onder het bericht prezen veel internetgebruikers de schoonheid van deze terugblik en de oprechtheid van de boodschap. Anderen wezen erop dat Jessica Alba een van de meest authentieke stemmen over moederschap in Hollywood is. Als oprichtster van "The Honest Company", een merk voor gezinnen, heeft de actrice haar rol als moeder altijd tot een hoeksteen van haar identiteit gemaakt, die ze openlijk deelt met haar miljoenen volgers.

Met deze post deelt Jessica Alba een van haar meest persoonlijke boodschappen van het jaar. Door herinneringen aan haar zwangerschap, lieve woorden voor haar kinderen en een eerbetoon aan haar eigen moeder te combineren, herinnert ze ons eraan dat Moederdag bovenal draait om het doorgeven van tradities, er zijn voor elkaar en onvoorwaardelijke liefde.