Het cadeau dat Gwyneth Paltrow aan haar kinderen gaf, wordt als "ongewoon" beschouwd en zorgt voor controverse.

Als het op afstudeercadeaus aankomt, kiest Gwyneth Paltrow niet voor de klassieke gegraveerde horloges of vulpennen. De actrice en oprichtster van Goop onthulde in haar nieuwsbrief een uniek idee om de afstudering van haar kinderen te vieren: ze geven ze aandelen. Dit initiatief, dat financiële educatie combineert met originaliteit, zorgde al snel voor de nodige reacties op sociale media.

Daden in plaats van een traditioneel geschenk.

Het begon allemaal met een vraag-en-antwoordsessie die in de nieuwsbrief van "Goop" werd gepubliceerd. Gevraagd naar "het beste afstudeercadeau", antwoordde Gwyneth Paltrow direct: "We denken eraan om de kinderen wat aandelen te geven, zodat ze betrokken raken bij het beheren van hun geld en vragen kunnen stellen over de beurs." De actrice voegde eraan toe dat ze ook overwoog om "iets tastbaars toe te voegen ter herdenking van de gelegenheid", hoewel ze nog niet had besloten wat.

De context? Haar dochter Apple, 21, is op 8 mei 2026 afgestudeerd aan Vanderbilt University. Haar zoon Mose, 20, zal de komende jaren zijn studie aan Brown University afronden. Een belangrijke mijlpaal die Gwyneth Paltrow op haar eigen manier wil vieren.

Een idee dat vragen oproept bij internetgebruikers.

Hoewel de educatieve intentie duidelijk is – haar kinderen leren hoe ze met hun financiën moeten omgaan – heeft het idee niet iedereen overtuigd. Op sociale media vonden verschillende gebruikers het cadeau "bizar" en vooral erg onpersoonlijk voor zo'n symbolisch moment als een diploma-uitreiking. Waar velen een aandenken, een sieraad of een sentimenteel geschenk zouden verwachten, koos Gwyneth Paltrow voor een financiële investering.

Sommige reacties benadrukken ook de tegenstrijdigheid: het aanbieden van aandelen aan jongvolwassenen lijkt misschien logisch in een bevoorrechte omgeving, maar het staat los van de realiteit van de meeste gezinnen. Anderen daarentegen prijzen een moderne aanpak die kinderen voorbereidt op financiële onafhankelijkheid zodra ze hun studie hebben afgerond.

Een moeder die gelooft in "loslaten".

Naast het cadeau zelf, greep Gwyneth Paltrow deze gelegenheid aan om het beste moederlijke advies te delen dat ze haar kinderen ooit heeft gegeven: "Wees jezelf. En als het me teleurstelt dat je jezelf bent, is dat een goed teken: het was zelfs jouw taak om me teleur te stellen terwijl je je ware identiteit aan het ontwikkelen was." Een treffende opvoedingsfilosofie, net als de actrice zelf: altijd trouw aan zichzelf. Het cadeau in de vorm van daden past perfect in dit kader – onconventioneel, maar weloverwogen.

Deels een knipoog naar het onderwijs, deels een minder sentimentele keuze: het afstudeercadeau van Gwyneth Paltrow heeft zeker tot discussie geleid. Eén ding is zeker: de oprichtster van Goop blijft de aandacht trekken, zelfs met haar meest persoonlijke keuzes.