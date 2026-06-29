Hailey Bieber deelt een opvallende nieuwe selfie in zomerstijl.

Het Amerikaanse model en ondernemer Hailey Bieber deelde een nieuwe selfie op haar sociale media, waarop ze een ontspannen zomerlook laat zien met een mix van sportieve items en een minimalistische snit.

Een nieuwe selfie gedeeld op Instagram.

Hailey Bieber deelde haar nieuwste stijlvolle look op haar Instagram-account. Ze plaatste een selfie in haar Story, genomen voor een spiegel in een bewust casual setting. Deze aanpak is kenmerkend voor de content die ze met haar volgers deelt: minder gepolijst dan haar officiële campagnes, maar altijd bedoeld om specifieke kledingstukken te laten zien. Deze aanpak draagt bij aan de bijzondere band die haar fans met haar online communicatie hebben.

Een grijs-zwarte bralette met een vierkante halslijn.

Het pronkstuk van deze nieuwe look is een tweekleurige sportbeha in grijs en zwart. Het item heeft een grafische vierkante halslijn, een van de meest modieuze modellen van de afgelopen seizoenen binnen de 'athleisure'-garderobe, een fusie van sportkleding en hedendaagse mode. Hailey Bieber is al jaren een prominent voorbeeld van deze 'hybride esthetiek'. Door dit item in haar selfie te laten zien, versterkt ze een stijlkenmerk dat ze mede populair heeft gemaakt, ver buiten haar eigen fanbase.

Zwarte microshorts om het silhouet compleet te maken.

Als aanvulling op deze sportbeha koos Hailey Bieber voor een zwart micro-shortje. Deze kledingkeuze, die inmiddels een ware klassieker is geworden in de zomerse urban garderobe, versterkt het monochrome kleurenpalet van de outfit en zorgt voor een gevoel van visuele eenheid. Micro-shortjes worden nu veelvuldig gedragen door beroemdheden van haar generatie, die ze tot een essentieel onderdeel van casual en sportieve outfits hebben gemaakt. Het is een minimalistische aanpak die zich richt op eenvoudige snitten in plaats van een overvloed aan details.

Een grijze jas om de hele outfit vorm te geven.

Om haar outfit compleet te maken, voegde Hailey Bieber een grijs jasje toe dat perfect paste bij de kleur van haar sportbeha. Dit laatste element geeft het geheel een meer gestructureerde dimensie en balanceert de sportieve uitstraling van de outfit met een elegantere bedekking. De combinatie van athleisure-stukken en een formeler kledingstuk illustreert een sterke actuele trend: het mixen van stijlen, waardoor een sportieve outfit verandert in een perfect representatieve look voor meer chique gelegenheden.

Een strakke knot en minimale make-up.

Hailey Bieber koos voor een strakke, gepolijste knot die haar gezicht perfect omlijstte. De 'slick bun' is dankzij zijn ogenschijnlijke eenvoud en universeel flatterende effect uitgegroeid tot een van de meest gedeelde kapsels op sociale media. Ook voor haar make-up bleef ze trouw aan haar gebruikelijke minimalistische aanpak, met als doel een bijna onzichtbare look.

Hailey Bieber via Instagram Stories. 🥵 pic.twitter.com/ijOkhtD8k5 — Portal Hailey Bieber (@portalhaileybr) 23 juni 2026

Een perfect beheerste stijlkenmerk

Los van deze specifieke post, illustreert Hailey Biebers selfie een stijlkenmerk dat ze in de loop der jaren perfect onder de knie heeft gekregen. Ze cultiveert een minimalistische, monochrome esthetiek gebaseerd op eenvoudige snitten en stoffen. Deze visuele consistentie sluit aan bij de bredere "quiet luxury"-beweging en transformeert elke gedeelde foto in een samenhangende mini-editorial. Deze strategische aanpak zorgt ervoor dat elke selfie een authentiek communicatiemoment wordt.

Met haar grijs-zwarte bralette met vierkante halslijn, bijpassende microshorts en gestructureerde grijze jasje deelt Hailey Bieber opnieuw een selfie die perfect aansluit bij haar kenmerkende stijl. Ze bewijst wederom haar meesterschap in de 'off-duty'-esthetiek, waar elk detail telt en waar ingetogen eenvoud het kenmerk is van een ware hedendaagse mode-icoon.

