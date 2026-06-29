De partner van een Portugese speler en haar tweelingzus trekken alle aandacht op de tribune.

Tijdens een wedstrijd van Portugal op het WK 2026 kwamen twee fans onverwacht in de schijnwerpers te staan. Deze tweelingzussen, gefilmd op de tribune, gingen al snel viraal op sociale media. En niet zonder reden: een van hen, Matilde Neiva, is niemand minder dan de partner van de Portugese voetballer Francisco Conceição.

Twee tweelingzussen die voor opschudding zorgen.

De scène speelde zich af tijdens de laatste groepswedstrijd van Portugal tegen Colombia. De tweelingzussen, zittend op de tribune in het shirt van het Portugese nationale team, werden gefilmd. Hun opvallende gelijkenis, evenals hun zeer expressieve reacties – met name tijdens een gemiste kans van het Portugese team – bleven online niet onopgemerkt. Op sociale media vroegen velen zich af wie deze twee fans waren en stroomden de berichten binnen met bewonderende reacties.

Francisco Conceição's metgezel

Het mysterie werd al snel opgelost. Een van de tweelingzussen, Matilde Neiva, is inderdaad de partner van Francisco Conceição, vleugelspeler van het Portugese nationale team. Het stel, dat hun privéleven graag privé houdt, zou al sinds 2023 samen zijn. De speler, zoon van coach Sérgio Conceição, sloot zich afgelopen seizoen aan bij Juventus. Zijn tweelingzus Maria was die avond aan zijn zijde.

Een fenomeen dat specifiek is voor competitie.

Deze sequentie illustreert eens te meer een inmiddels algemeen bekend fenomeen: tijdens grote competities is de aandacht niet langer beperkt tot het veld. Partners van spelers, beroemdheden of gewone fans worden, gedurende de tijd dat een reactie wordt gefilmd, figuren die gevolgd en becommentarieerd worden. Het FIFA Wereldkampioenschap 2026™, dat door miljarden kijkers wordt gevolgd, biedt een ideaal platform voor deze spontane momenten, die een ware goudmijn zijn voor sociale media.

In slechts enkele seconden op het scherm maakten Matilde Neiva en haar tweelingzus een blijvende indruk en bewezen ze dat de sfeer op de tribune ook deel uitmaakt van het spektakel. Door hun steun voor het Portugese team en hun hechte band als tweelingzussen zorgden de twee zussen onbedoeld voor een van de meest gedeelde beelden van de avond.