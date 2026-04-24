Hailey Bieber schittert op de rode loper in een glinsterende grijze kanten jurk.

Fabienne Ba.
Tijdens het TIME100-gala, een veelbesproken evenement georganiseerd door Time Magazine ter ere van de 100 meest invloedrijke mensen ter wereld, trok het Amerikaanse model en ondernemer Hailey Bieber in het bijzonder de aandacht. Haar glinsterende grijze kanten jurk viel op door haar elegantie en uitgesproken moderne uitstraling.

Een jurk die zowel doorschijnend als oogverblindend is.

Hailey Bieber verscheen op de rode loper van het TIME100 Gala in een stijlvolle outfit die meteen de aandacht trok. Voor de gelegenheid droeg ze een subtiel glinsterende grijze kanten jurk die speelde met transparantie en licht. De kanten details zorgden voor een delicate textuur, terwijl de reflecties van de stof bij elke beweging het licht weerkaatsten.

Een minimalistische en verfijnde look.

De keuze van accessoires en make-up benadrukte de strakke lijnen van de outfit. Een zacht kapsel en subtiele make-up zorgden ervoor dat de jurk alle aandacht kreeg. Deze esthetische keuze weerspiegelt een actuele trend die de voorkeur geeft aan ingetogen maar verfijnde silhouetten, waarbij elk detail telt.

Een stijlicoon op de rode loper

Hailey Bieber, bekend om haar veelbesproken modekeuzes, bevestigt opnieuw haar status als een belangrijke invloedrijke figuur in de hedendaagse modewereld. Haar kledingkeuzes, soms "gedurfd" maar altijd perfect uitgevoerd, bepalen mede de trends op de rode loper en daarbuiten.

Hailey Bieber maakte met deze glinsterende grijze kanten jurk een elegante en opvallende verschijning op het TIME100 Gala. De outfit illustreert perfect de combinatie van minimalisme, verfijning en visuele impact.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
