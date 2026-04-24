Sharon Stone, 68, verrast met een controversiële leren outfit.

Fabienne Ba.
@sharonstone / Instagram

De Amerikaanse actrice en producente Sharon Stone blijft de stijlnormen uitdagen met verschijningen die niemand onverschillig laten. Haar nieuwste outfit (vermoedelijk) van leer heeft talloze reacties uitgelokt, variërend van bewondering tot discussie.

Een lederlook waarover de meningen verdeeld zijn.

Op een foto die ze op Instagram deelde, is Sharon Stone te zien zittend op een bed in een slaapkamer, gekleed in een zwarte bh, vermoedelijk van leer. De outfit, bestaande uit nauwsluitende stukken, wakkerde direct de discussie aan over "gedurfde modekeuzes voor vrouwen van een bepaalde leeftijd". Deze kledingkeuze past bij Sharon Stones stijl: gewaagde looks die spelen met en de codes van Hollywood-chic ondermijnen.

Sommigen zien het als een demonstratie van stilistische vrijheid, anderen als een provocatie die te gewaagd wordt geacht voor een traditionele rode loper. Laten we niet vergeten: ongeacht de leeftijd is kleding nooit een kwestie van toestemming geweest. Het gaat er niet om 'gedurfd' te zijn na je zestigste, maar simpelweg om vrij te zijn: vrij om te dragen wat je wilt, wanneer je wilt. Over vrouwenlichamen valt niet te discussiëren.

Een beweerde stilistische vrijheid

Sharon Stone heeft de afgelopen jaren talloze opvallende mode-optredens gehad, waarbij ze afwisselde tussen gestructureerde pakken, doorschijnende kledingstukken en meer 'experimentele' silhouetten. Deze nieuwe leren outfit past perfect in deze lijn: expressieve mode, waarin leeftijd geen rol speelt bij kledingkeuze.

Los van het debat illustreert deze verschijning een bredere trend in de mode-industrie: een mode waarin bekende personen zich losmaken van verwachtingen die verbonden zijn aan leeftijd of conventies. Sharon Stone belichaamt daarmee een gedurfde stijlbenadering, gebaseerd op vrijheid en experimenteren.

Kortom, met deze (vermoedelijk) leren outfit bevestigt Sharon Stone eens te meer haar status als onvoorspelbaar mode-icoon. Trouw aan zichzelf breekt ze de regels zonder iedereen te willen behagen en herinnert ze ons eraan dat stijl geen leeftijd of vaste regels kent – alleen gedurfde keuzes.

Ik ben Fabienne, schrijfster voor de website The Body Optimist. Ik ben gepassioneerd door de kracht van vrouwen in de wereld en hun vermogen om die te veranderen. Ik geloof dat vrouwen een unieke en belangrijke stem te bieden hebben, en ik voel me gemotiveerd om mijn steentje bij te dragen aan het bevorderen van gelijkheid. Ik doe mijn best om initiatieven te steunen die vrouwen aanmoedigen om op te staan en gehoord te worden.
Article précédent
Hailey Bieber schittert op de rode loper in een glinsterende grijze kanten jurk.
Article suivant
Heidi Klum maakt indruk in een eenvoudige en elegante strandoutfit.

Heidi Klum maakt indruk in een eenvoudige en elegante strandoutfit.

Na haar optredens op de rode loper heeft het Duits-Amerikaanse model, tv-presentatrice en actrice Heidi Klum een veel...

Hailey Bieber schittert op de rode loper in een glinsterende grijze kanten jurk.

Tijdens het TIME100-gala, een veelbesproken evenement georganiseerd door Time Magazine ter ere van de 100 meest invloedrijke mensen...

Zangeres Angèle maakt furore in een asymmetrische witte tulejurk.

Tijdens een opvallende verschijning op de rode loper van Flames 2026 betoverde de Belgische singer-songwriter Angèle iedereen met...

Anne Hathaway zorgt voor opschudding met een op de anatomie geïnspireerde jurk.

Tijdens een recent publiek optreden trok de Amerikaanse actrice Anne Hathaway alle aandacht met een spectaculaire outfit die...

Wie zat er nu echt schuil achter Emily Hart? De AI-influencer die centraal staat in een onthulling.

Ze belichaamde het imago van een charismatische en virale influencer op sociale media. Maar achter Emily Hart bleek...

Madonna looft een beloning uit voor degene die een vermiste vintage outfit vindt.

De Amerikaanse singer-songwriter Madonna heeft onlangs een ongebruikelijke oproep gedaan nadat verschillende kledingstukken uit haar garderobe waren verdwenen....