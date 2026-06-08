Op 50-jarige leeftijd deelt actrice Charlize Theron het schoonheidsritueel waar ze niet zonder kan.

Als Charlize Theron gevraagd wordt naar haar huidverzorgingsroutine, aarzelt ze geen moment. De Zuid-Afrikaans-Amerikaanse actrice, producente en model schrijft haar stralende huid toe aan één enkele stap: roodlichttherapie.

De schoonheidsbekentenis die viraal ging op sociale media.

Het begon allemaal met een interview voor de "Ask Me Anything"-video . Toen haar werd gevraagd naar het ene huidverzorgingsproduct waar ze absoluut niet zonder kon, aarzelde Charlize Theron geen moment. "Oh, ik ben helemaal gek op die huidverzorgingslasers. Ik heb er altijd een bij me. Ik heb dit model, ik heb dat andere, ik heb ze allemaal," bekende ze, waarna ze er met een half lachje aan toevoegde: "Ik zou op elk moment in een rode laser of een rood licht kunnen wonen – ik zou heel gelukkig zijn."

Een spontane uitspraak, allesbehalve een anekdote. Een paar maanden eerder sprak Charlize Theron in een Amerikaanse podcast met evenveel enthousiasme over het onderwerp: "Ik draag permanent een roodlichtmasker. Het is het enige wat ik de afgelopen twee jaar heb gedaan waarbij ik dacht: 'wow, ik zie echt een verschil'."

Wat is dat rode licht precies?

Achter deze naam schuilt een behandeltechniek genaamd roodlichttherapie, of preciezer gezegd, rode LED-therapie. Het principe is eenvoudig: de huid wordt blootgesteld aan licht met korte golflengten, meestal tussen de 630 en 700 nanometer. Deze golven dringen door tot de oppervlakkige lagen van de opperhuid en stimuleren, volgens beschikbare gegevens, de collageenproductie en de celactiviteit diep in de huid. De procedure is niet-invasief, pijnloos en vereist geen hersteltijd, waardoor het zich snel heeft gevestigd als een mild alternatief voor meer invasieve behandelingen.

Hollywood wil meer.

Charlize Theron is niet de enige die rode ledlampen in haar dagelijkse routine heeft opgenomen. Victoria Beckham, die van haar huid een van de zichtbare kenmerken van haar beautymerk heeft gemaakt, heeft ze bij verschillende gelegenheden publiekelijk aanbevolen. De Britse actrice Elizabeth Hurley heeft ook toegegeven ze dagelijks te gebruiken.

Alle drie delen een gemeenschappelijke aanpak: een geleidelijke, langzame maar consistente behandeling in plaats van een snelle, stralende teint. Deze filosofie sluit aan bij een bredere trend in de hedendaagse schoonheidsindustrie – soms ook wel 'huidinvestering' genoemd – waarbij resultaten in de loop van de tijd worden opgebouwd, en niet door een enkele ingreep.

Door openlijk te laten zien dat ze dagelijks rood licht gebruikt, biedt Charlize Theron veel meer dan alleen een huidverzorgingstip. Ze schetst subtiel een bepaalde filosofie over schoonheid in je vijftiger jaren: een filosofie gebaseerd op geduld en een zekere mate van zelfvertrouwen.