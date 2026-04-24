Zangeres Angèle maakt furore in een asymmetrische witte tulejurk.

Fabienne Ba.
@angele_vl / Instagram

Tijdens een opvallende verschijning op de rode loper van Flames 2026 betoverde de Belgische singer-songwriter Angèle iedereen met haar onberispelijke en etherische silhouet. Haar witte tule jurk, die zowel gestructureerd als zwierig was, maakte direct een blijvende indruk.

Een gedenkwaardig optreden bij de Flames 2026

Tijdens de Flammes 2026-ceremonie (een ceremonie die de populaire cultuur viert en herpositioneert) verscheen Angèle op de rode loper in een outfit die meteen de aandacht van de fotografen trok. Ze was daar om een prijs uit te reiken en maakte een sterke indruk dankzij haar poëtische stijlkeuze.

Een tule jurk met een sculpturaal volume.

Ze droeg een asymmetrische witte tulejurk, ontworpen als een etherisch stuk dat speelde met contrasterende volumes. Het gestructureerde lijfje accentueerde haar figuur, terwijl de rok afwisselde tussen transparante stof en overlagen. De asymmetrische snit creëerde een constante visuele beweging, versterkt door de lagen tule die het hele kledingstuk een bijna zwevende, lichte uitstraling gaven.

Een silhouet dat balanceert tussen verfijning en theatraliteit.

Dit samenspel van volumes gaf haar outfit een bijna theatrale dimensie. Lichte stoffen vielen in golven naar beneden en creëerden een textuur die met elke stap van Angèle meebewoog. De jurk balanceerde zo tussen zachtheid en visuele impact. Om deze creatie compleet te maken, koos de zangeres voor zilveren pumps, die een subtiel contrast vormden met het monochrome ensemble.

Een verdere demonstratie van zijn gevoel voor stijl.

Met deze verschijning bevestigt Angèle eens te meer haar voorliefde voor gedurfde, vaak poëtische en conceptuele outfits. Haar modekeuzes weerspiegelen een herkenbare esthetiek, waarin de zachtheid van stoffen samengaat met gewaagdere constructies.

In deze asymmetrische witte tulejurk maakt Angèle een elegante en theatrale verschijning op Flammes 2026. Een etherisch silhouet dat haar status als mode-icoon in de huidige muziekscene bevestigt.

Fabienne Ba.
Ik ben Fabienne, schrijfster voor de website The Body Optimist. Ik ben gepassioneerd door de kracht van vrouwen in de wereld en hun vermogen om die te veranderen. Ik geloof dat vrouwen een unieke en belangrijke stem te bieden hebben, en ik voel me gemotiveerd om mijn steentje bij te dragen aan het bevorderen van gelijkheid. Ik doe mijn best om initiatieven te steunen die vrouwen aanmoedigen om op te staan en gehoord te worden.
Anne Hathaway zorgt voor opschudding met een op de anatomie geïnspireerde jurk.
Hailey Bieber schittert op de rode loper in een glinsterende grijze kanten jurk.

