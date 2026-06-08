De zwangere Aubrey Plaza pronkt met haar babybuikje op de rode loper.

Julia P.
Extrait de la série « White Lotus »

De Amerikaanse actrice en producente Aubrey Plaza beleeft momenteel een van de meest intense periodes in haar leven. Onlangs verscheen ze samen met haar partner Chris Abbott op de rode loper van de Tony Awards in New York. Haar babybuik, die ze nadrukkelijk liet zien, trok meteen alle aandacht.

Een kolomjurk

Voor de gelegenheid koos Aubrey Plaza voor een lange zwarte jurk met dunne witte verticale strepen. Een perfect op maat gemaakt kledingstuk dat haar figuur omarmde en de rondingen van haar zwangerschap subtiel accentueerde. Ze maakte haar look compleet met een bewust minimalistische aanpak: lang haar losjes, ingetogen make-up en geen opvallende sieraden. Een verfijnde stijl die haar silhouet en het moment zelf centraal stelde. Op verschillende foto's is de actrice te zien met een beschermende hand op haar buik – een teder gebaar dat inmiddels een klassieker is geworden onder zwangere beroemdheden.

Een veelbetekenende blik

Chris Abbott, die samen met Aubrey Plaza een outfit droeg die perfect op die van zijn partner was afgestemd, verscheen in een zwart fluwelen smokingjasje, een wit overhemd, een zwarte stropdas en een zwarte pantalon. Een ingetogen elegantie, geheel passend bij de sfeer van de avond.

Deze verschijning had een bijzondere betekenis voor het echtpaar. Chris Abbott werd genomineerd voor Beste Bijrolacteur voor zijn vertolking van Biff Loman in de heropvoering van Arthur Millers iconische toneelstuk "Death of a Salesman", een productie die in 2026 maar liefst negen Tony Award-nominaties in de wacht sleepte.

Een zwangerschap die afgelopen april werd bevestigd.

In het vroege voorjaar bevestigde het stel dat ze hun eerste kindje samen verwachtten. Aubrey Plaza sprak voor het eerst publiekelijk in de podcast "SmartLess" en onthulde met ontwapenende openhartigheid: "Nou, er zit een baby in mijn buik," bekende ze, eraan toevoegend: "Ik heb altijd, altijd, altijd willen weten hoe dat voelt. Dit avontuur lijkt zo interessant."

Met deze stralende verschijning bij de Tony Awards van 2026 markeert Aubrey Plaza een belangrijke mijlpaal in haar leven. Het paar, dat samenwerkt aan tal van professionele projecten – van off-Broadway theater tot de film "Black Bear" uit 2020 – lijkt dit nieuwe hoofdstuk met evenveel saamhorigheid als discretie tegemoet te treden.

Julia P.
Julia P.
Ik ben Julia, een journaliste met een passie voor het ontdekken en delen van boeiende verhalen. Met een creatieve schrijfstijl en een scherp oog streef ik ernaar een breed scala aan onderwerpen tot leven te brengen, van actuele trends en maatschappelijke kwesties tot culinaire hoogstandjes en schoonheidsgeheimen.
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