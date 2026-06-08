Model Kaia Gerber maakt een opvallende verschijning in Parijs in een jurk met uitsnijdingen.

Kaia Gerber heeft haar status als mode-icoon van haar generatie opnieuw bevestigd. Het Amerikaanse model en actrice maakte furore op een Parijs feest, georganiseerd door kunstenaar JR en ondernemer Evan Spiegel. Haar outfit, die perfect de sfeer van de Franse hoofdstad weerspiegelde, bleef zeker niet onopgemerkt.

Een strapless top met uitsparingen.

Op de foto's die sindsdien circuleren, poseert Kaia Gerber in een lange zwarte jurk met een uitgesproken architectonische snit. Het strapless leren lijfje structureert het bovenste deel van het silhouet en geeft het geheel een bijna sculpturale dimensie. Deze couture-aanpak doet denken aan de experimenten van grote modehuizen met leer als een edel materiaal.

Het zijn ongetwijfeld de kleine uitsnijdingen aan de voorkant die dit kledingstuk zo opvallend maken. Strategisch geplaatst over de voorkant van het lijfje, creëren ze grafische openingen die de stof meer beweging geven. Een zeer eigentijds stijlkenmerk, dat de afgelopen seizoenen populair is geworden op de meest vooruitstrevende catwalks in de modewereld.

Asymmetrische splitkousen

De jurk loopt vervolgens uit in een trapeziumvormige rok, waarvan de asymmetrie het ware kenmerk van het kledingstuk is. Aan de linkerkant loopt de zoom scherp omhoog, waardoor een hoge split ontstaat die Kaia Gerbers hele been bij elke stap onthult. Het contrast werkt direct: alles is precies op zijn plaats, van het gestructureerde lijfje tot de asymmetrische draperie van de rok. Het oog volgt het silhouet van boven naar beneden zonder te aarzelen – precies het visuele effect dat wordt nagestreefd bij de meest doordacht ontworpen rode loper-looks.

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Een look zonder accessoires.

In plaats van het silhouet te overladen met accessoires, koos Kaia Gerber ervoor om geen accessoires te dragen. Geen sieraden, geen tas, geen laagjes: alleen de jurk spreekt voor zich. Een minimalistische aanpak die perfect past bij de haute couture-uitstraling van het kledingstuk, waardoor de jurk zelf volledig tot zijn recht komt. Ook voor haar en make-up werd gekozen voor een ingetogen stijl: een zachte föhnbeurt en subtiele make-up, zodat de aandacht niet van de jurk wordt afgeleid.

Met deze jurk met uitsnijdingen en hoge split maakte Kaia Gerber een van haar meest opvallende verschijningen in Parijs. Het bewees dat mode, mits met zorg vervaardigd, geen versieringen nodig heeft om te stralen. En dat een goed gekozen silhouet uit één stuk soms alles kan zeggen.