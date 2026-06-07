Jaren nadat ze op 13-jarige leeftijd een scène filmde, voert deze actrice een ongekende strijd.

De Duitse actrice en model Nastassja Kinski heeft zojuist een historische overwinning behaald. Na een tien jaar durende juridische strijd is het haar gelukt om een film uit 1975, waarin ze op slechts 13-jarige leeftijd te zien is, in ieder geval tijdelijk te laten verwijderen. Ze vindt de scène "zeer ongepast". Dit is een ongekende strijd in de geschiedenis van de Europese cinema.

Een scène die niet meer werkt

De film in kwestie heet "Falsche Bewegung" (Verkeerde zet) en werd in 1975 geregisseerd door de Duitse filmmaker Wim Wenders. Nastassja Kinski, destijds 13 jaar oud, speelt Mignon, een meisje dat niet kan praten. De problematische scène toont haar in een toestand van "lichamelijke blootstelling die bijzonder ongepast is voor haar leeftijd", in interactie met een volwassen man die haar slaat en vervolgens haar gezicht streelt. De actrice zelf omschrijft de scène nu als "abnormaal"—en na de #MeToo-beweging is deze voor velen onacceptabel geworden.

De regisseur zelf erkende dit publiekelijk tijdens een gala van de Duitse Filmacademie op 29 mei 2026: "Ik zou dat vandaag de dag nooit meer doen. Ik weet nu meer, veel meer. De gevoeligheden zijn veranderd; we leven in een totaal andere wereld dan vijftig jaar geleden," aldus de Duitse regisseur, filmproducent, scenarioschrijver en fotograaf Wim Wenders.

Tien jaar juridische strijd

Om dit resultaat te bereiken, heeft actrice Nastassja Kinski bijna tien jaar lang gestreden. Volgens haar eigen verklaringen werd ze tijdens de opnames nooit geïnformeerd dat ze zich voor een complete filmploeg zou moeten uitkleden. De #MeToo-beweging gaf haar, decennia later, de moed om een ongekende juridische procedure te starten – met als doel de scène volledig uit de uiteindelijke film te laten verwijderen en een schadevergoeding te verkrijgen.

“Hoewel ik op mijn dertiende nog niet veel wist, had ik al wel door dat het niet normaal was”, vertelde ze aan de krant Süddeutsche Zeitung. En in 2024 voegde ze daar op de Duitse omroep RTL aan toe: “Het was mijn eerste film, mijn eerste regisseur, hij beschermde me niet.” Een uitspraak die de volledige omvang van haar betrokkenheid perfect samenvat.

De tijdelijke terugtrekking van de film en de mea culpa van de filmmaker

Op 3 juni 2026 werd de tijdelijke terugtrekking van de film officieel aangekondigd. Volgens de Wim Wenders Foundation, die de exploitatierechten bezit, zal de film pas weer beschikbaar komen zodra er een oplossing is gevonden die voor alle partijen – inclusief Natassja Kinski – aanvaardbaar is. In een openbare verklaring erkende filmmaker Wim Wenders, in een soort schuldbekentenis, dat "Natassja Kinski beter beschermd had moeten worden" ten tijde van de opnames. Een late verklaring, maar wel een die een belangrijke verschuiving markeert in de manier waarop de industrie haar eigen verleden onder ogen begint te zien.

Een vraag die verder reikt dan zijn persoonlijke zaak.

Deze strijd werpt een fundamentele vraag op die veel verder reikt dan de individuele zaak van Nastassja Kinski. Ze formuleerde die vraag zelf publiekelijk met opmerkelijke helderheid: "Hoe ga je om met filmisch erfgoed? Is het toegestaan, of zelfs wenselijk, om een scène te knippen als die een actrice schaadt? Kan een film achteraf nog worden ingekort?" Dit is een vraag die de hele industrie uitdaagt. Kan de geschiedenis herschreven worden in naam van het recht om vergeten te worden? Moeten beelden die vandaag de dag niet meer gefilmd zouden worden, bewaard worden in naam van artistieke vrijheid? Het debat is nog lang niet beslecht, maar met Nastassja Kinski is er nu een precedent geschapen – en dat zal ongetwijfeld toekomstige beslissingen beïnvloeden.

Een conflict dat verband houdt met #MeToo.

Dit is verre van een geïsoleerd geval; deze strijd maakt deel uit van een bredere trend. De afgelopen jaren hebben verschillende actrices die als kind acteerden, gevraagd om scènes die zij onacceptabel vonden te verwijderen of aan te passen. In 2025 lukte het Nastassja Kinski al om de Duitse omroep NDR een aflevering van de serie "Tatort" te laten verwijderen, waarin zij op 15-jarige leeftijd in een vergelijkbare situatie te zien was.

Met deze overwinning herovert Nastassja Kinski niet alleen haar imago. Ze opent een deur die voorheen gesloten leek voor een hele generatie actrices die als kind acteerden. En ze herinnert ons eraan dat de bescherming van minderjarigen op filmsets – net als overal elders – nooit meer uitsluitend aan de discretionaire bevoegdheid van de volwassenen die de regie voeren, mag worden overgelaten.