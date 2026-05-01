Op 52-jarige leeftijd draagt Heidi Klum een strandoutfit die vooruitloopt op de trend van 2026.

Het Duits-Amerikaanse model, tv-presentatrice en actrice Heidi Klum had geen spectaculaire setting nodig om de aandacht te trekken. Met uitzicht op zee, in een rood bikini met kleurverloop, poseerde ze deze week voor campagnefoto's die een voorproefje geven van hoe de zomer van 2026 eruit zal zien.

Een rode kleurovergang als middelpunt.

Het tweedelige badpak van Heidi Klum speelt met een kleurovergang van rood, bruin en oranje – een warm, zonnig kleurenpalet dat zich ontpopt als een van de belangrijkste trends van het seizoen. Met zachte golven in haar haar, een goudbruine, stralende teint, nude lippen en zongebruinde wangen, zijn er geen overbodige accessoires. Heidi Klum laat het badpak en het natuurlijke licht al het werk doen. Juist deze ingetogenheid maakt de look zo krachtig: wanneer alles perfect op elkaar is afgestemd zonder dat het er zo uitziet, is het effect direct merkbaar.

De trend van kleurverlopen, hét sleutelstuk voor de kust in 2026.

Het tweedelige badpak met kleurverloop is dit seizoen uitgegroeid tot een van de meest gekopieerde strandlooks. Na jaren waarin effen kleuren en grafische prints de boventoon voerden, staan nu gemengde tinten – van rood naar bruin, koraal naar nude, blauw naar turquoise – centraal. Het is een soort zonsondergangeffect dat direct op de huid wordt gedragen en dat zowel op het platteland (voor Calzedonia) als in het dagelijks leven perfect tot zijn recht komt.

Kortom, Heidi Klum blijft een van de meest gewilde persoonlijkheden voor zomercampagnes. Dit is niet haar eerste strandshoot – en zoals ze zelf in haar Instagram Stories deelde, behoort dit project met Calzedonia tot haar favorieten, vanwege de vrijheid die het haar geeft om het beeld te belichamen in plaats van het simpelweg te dragen. Een nuance die in elke foto duidelijk te zien is.