"Een netwerk van oude vrijgezellen": zangeres Alicia Keys hekelt de interne werking van de industrie.

De Amerikaanse pianiste en zangeres Alicia Keys heeft een carrière van meer dan 25 jaar, 17 Grammy Awards en 90 miljoen verkochte albums. Het spreekt voor zich dat ze weet waar ze het over heeft. En wat ze tegen de Times of London zei, vond direct weerklank ver buiten de muziekwereld.

Woorden die de spijker op de kop slaan

In een recent interview met The Times of London gaf Alicia Keys een vernietigende beoordeling van de muziekindustrie: "De muziekwereld verandert in een netwerk van oude vrijgezellen, en al die fantastische vrouwen die als geluidstechnici en producers werken, krijgen geen kans." Dit zijn directe, onverbloemde woorden van een vrouw die al vanaf het begin van haar carrière songwriter, componist, producer en performer is.

2%: het cijfer dat alles samenvat.

Alicia Keys beperkt zich niet tot kwalitatieve observaties; ze presenteert ook een statistiek: vrouwen vertegenwoordigen slechts 2% van de gehele muziekindustrie. "Ik ben producer en we verrichten enorm veel werk en behalen groot succes – dus het is schokkend dat dit percentage zo laag is," voegde ze eraan toe. Dit percentage is des te opvallender gezien het feit dat vrouwelijke artiesten nog nooit zo prominent aanwezig zijn geweest aan de top van de hitlijsten.

Leidinggevenden die nemen en niet geven

Alicia Keys hekelde ook het gebrek aan transparantie achter de schermen: "Niemand vertelt je dit soort dingen. Je hebt te maken met al die managers en advocaten die graag hun percentages opstrijken en je te veel laten betalen, maar ze vragen nooit: 'Hoe kunnen we ervoor zorgen dat je hier op de lange termijn blijft?'" Deze kritiek benadrukt niet alleen de ondervertegenwoordiging van vrouwen, maar ook het gebrek aan structurele ondersteuning in een industrie die profiteert van hun talent zonder te investeren in hun toekomst.

Haar feministische liedjes: geboren uit twijfel, geen manifest.

Toen haar gevraagd werd naar de feministische boodschappen in haar werk, verduidelijkte Alicia Keys snel: "Ik had niet de intentie om liedjes met een feministische boodschap te schrijven, en de meeste zijn ontstaan omdat ik me niet zo sterk voelde, dus ik moest mezelf een boost geven om door te gaan – maar het is wel een terugkerend thema in mijn werk ." Nummers als "Girl on Fire" of "Superwoman" zijn daarom geen manifesten, maar eerder persoonlijke therapieën die universeel zijn geworden.

"Zij is de muziek", het concrete antwoord

In plaats van boos te blijven, richtte Alicia Keys samen met anderen "She Is the Music" op, een non-profitorganisatie die songwriting-sessies, mentorschap en educatieve mogelijkheden biedt aan vrouwen in de muziekwereld. In februari 2026 organiseerde de organisatie haar tweede jaarlijkse "Women Sharing the Spotlight"-evenement, waar Alicia Keys een eerbetoon bracht aan de Amerikaanse countryzangeres Megan Moroney en haar volledig vrouwelijke band. "Het is één ding om op een deur te kloppen om binnen gelaten te worden; het is iets heel anders wanneer iemand die deur opent en zegt: 'Kom binnen en doe met me mee'", zei ze tijdens de ceremonie.

AI, sociale netwerken, intellectueel eigendom

In hetzelfde gesprek ging Alicia Keys in op de kwestie van creatief eigendom en de druk die artiesten ervaren in een digitale omgeving. Samen met haar partner, de Amerikaanse rapper Swizz Beatz, onderzoekt ze nieuwe manieren om kunst en muziek te presenteren buiten de traditionele systemen.

Ze erkende ook de groeiende rol van kunstmatige intelligentie en sociale media, en beschreef deze als "instrumenten die artistieke expressie zowel kunnen ondersteunen als belemmeren". Bovendien werd ze in 2026 door Time Magazine uitgeroepen tot een van de 100 meest invloedrijke mensen ter wereld vanwege haar inspanningen om de manier waarop de muziekindustrie functioneert te veranderen.

Kortom, met 25 jaar ervaring, 17 Grammy Awards en een heel netwerk van vrouwen om te steunen, heeft Alicia Keys ervoor gekozen om te benoemen wat velen wel weten, maar weinigen durven te zeggen. Vrouwen hebben het recht om volledig aanwezig te zijn in de publieke sfeer én in de muziekwereld, om hun rechtmatige plaats in te nemen zonder zich te hoeven verantwoorden, excuses aan te bieden of voortdurend te hoeven vechten voor wat hen rechtmatig toekomt.