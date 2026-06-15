Op 49-jarige leeftijd zorgt Shakira voor opschudding in een gele outfit, geïnspireerd op het WK.

Shakira vierde opnieuw een succes met een look die even levendig als symbolisch was. De Colombiaanse zangeres deelde een reeks foto's met een voetbalthema op Instagram om een belangrijke mijlpaal te vieren: 100 miljoen views voor "Dai Dai", het officiële nummer van het WK 2026. Een opvallende gele outfit, ontworpen als een waar eerbetoon aan de voetbalsport.

Een gele look in de kleuren van het voetbal.

Voor de gelegenheid koos Shakira voor een gele crop top, versierd met een voetbalprint aan de ene kant en rode strepen aan de andere. Ze combineerde het met een licht mangogele broek en schoenen, en nauwsluitende rode handschoenen die een vleugje flair toevoegden. Met haar armen omhoog poseerde ze op een stadionveld, alsof ze de elektrische sfeer van een grote voetbalavond in zich opnam. Nauwkeurige make-up, roze wangen en roze lippenstift, losvallend haar over haar schouders: alles was erop gericht een stralende en feestelijke look te creëren.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Shakira (@shakira)

Een knipoog naar "Dai Dai" en het WK.

Deze kledingkeuze was allesbehalve onbelangrijk. Het ging gepaard met de aankondiging van een groot succes: "We hebben zojuist 100 miljoen views bereikt met 'Dai Dai', bedankt!", schreef Shakira, waarmee ze haar fans hartelijk bedankte. Het nummer, dat medio mei werd uitgebracht en dat ze samen met de Nigeriaanse artiest Burna Boy maakte, is het officiële anthem van het WK 2026, dat wordt georganiseerd door de Verenigde Staten, Mexico en Canada. Het voetbalthema van haar outfit sloot dus perfect aan bij de sfeer van het nummer.

De koningin van de WK-hymnes

Met "Dai Dai" bevestigt Shakira haar unieke band met het grootste voetbalevenement ter wereld. Shakira is de artiest die het vaakst te zien is geweest in de geschiedenis van de competitie: ze bracht in 2006 al een remix van "Hips Don't Lie" uit, in 2010 de enorme hit "Waka Waka" en in 2014 "La La La".

Met haar opvallende gele outfit en daverende muzikale successen bewijst Shakira eens te meer dat ze onlosmakelijk verbonden is met de magie van het WK. Ze bevestigt haar status als icoon, die mode, muziek en een passie voor voetbal perfect weet te combineren. Een oogverblindend debuut, een waardige toevoeging aan het evenement.