"Donker haar staat haar beter": op 52-jarige leeftijd kiest Heidi Klum voor een figuurcorrigerende jurk.

Anaëlle G.
@heidiklum/Instagram

Het Duits-Amerikaanse model, presentatrice en actrice Heidi Klum schitterde op de rode loper van de Oscars van 2026 in een prachtige gouden jurk die bewondering oogstte vanwege haar tijdloze elegantie.

Een mouwloze gouden jurk

Heidi Klum koos voor een strapless gouden jurk in kolomvorm, versierd met kristallen en verticale borduursels die haar silhouet als een tweede huid accentueerden. Deze champagnekleurige creatie, die schitterde in het flitslicht, benadrukte haar slanke figuur met een gestructureerd bovenstuk dat haar taille en schouders accentueerde.

Verfijnde accessoires en een stralende make-up

Heidi Klum completeerde de outfit met meerdere parelkettingen en een delicate kruishanger, waarmee ze een vleugje vintage chic toevoegde aan deze moderne look. Haar honingblonde haar, gestyled in losse golven met een middenscheiding, omlijstte haar stralende make-up: een gloeiende teint, poederroze oogschaduw en een subtiele, neutrale smokey eye die haar stralende glimlach accentueerde.

Bekijk dit bericht op Instagram

Een bericht gedeeld door Heidi Klum (@heidiklum)

Enthousiaste reacties: "Heel elegant!"

Sociale media barstten los van de lof: "Zo elegant," "Je bent een godin op je 52e!" riepen fans uit. Velen merkten ook op dat haar haar iets donkerder was geworden: "Donkerder haar staat haar beter, het laat haar gezicht stralen," luidde een andere reactie. Deze flatterende jurk bevestigt haar status als koningin van de rode loper, zelfs zonder nominatie.

Heidi Klum was aanwezig op de grootste avond in de filmwereld en belichaamde de Hollywood-stijl met een tijdloze zelfverzekerdheid. Met deze prachtige gouden jurk bewees ze dat elegantie en lef geen leeftijd kennen. Een "zeer elegante" look die lof oogstte en bewonderende reacties op haar schitterende haar.

Ik ben gepassioneerd door mode en altijd op zoek naar trends die onze tijd weerspiegelen. Ik vind het geweldig om te observeren hoe mensen zich kleden, waarom ze dat doen en wat mode over ons onthult. Naast de catwalks en silhouetten, zijn het de verhalen die me echt fascineren.
Article précédent
LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

