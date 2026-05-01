De "gedurfde" leren outfit van actrice Bella Thorne zorgt voor opschudding.

Fabienne Ba.
@bellathorne / Instagram

De Amerikaanse actrice en model Bella Thorne plaatste onlangs een foto op Instagram waarop ze een rode leren broek draagt, wat direct een lawine aan reacties teweegbracht.

Rode leren broek

Dit is het pronkstuk van de post: een felrode leren broek waarvan de uitsparing aan de voorkant direct de aandacht trekt. Naadloos geïntegreerd in het kledingstuk, creëert het visueel het effect van ondergoed direct op de broek, waarmee de klassieke codes van dit iconische kledingstuk worden ondermijnd. Meer dan zomaar een detail, transformeert deze afwerking een vast onderdeel van de rockesthetiek in een uitgesproken avant-gardistisch statement.

De foto is bewust zo gekaderd dat de focus volledig op de broek ligt, waardoor niets anders van het lichaam of gezicht van de Amerikaanse actrice en model Bella Thorne te zien is. Deze keuze versterkt het raadselachtige karakter van de afbeelding en richt de aandacht van de kijker volledig op de unieke snit van het kledingstuk. Het ontbreken van context is een bewuste visuele keuze: hoe minder er te zien is, hoe meer het kledingstuk opvalt.

Bekijk dit bericht op Instagram

Een bericht gedeeld door BELLA (@bellathorne)

Fans waren meteen overtuigd.

De reacties stroomden binnen. "Je bent echt de koningin," schreef een volger. "Je kunt elke kleur dragen en er helemaal je eigen draai aan geven, @bellathorne," voegde een ander toe. Deze reacties laten zien hoe Bella Thorne van elke post een groot evenement weet te maken.

Naast het enthousiasme, of dat nu positief of kritisch is, onthullen deze reacties ook iets breders over hoe er op sociale media systematisch commentaar wordt geleverd op het lichaam en uiterlijk van vrouwen. In werkelijkheid komt deze vorm van zelfpresentatie vooral voort uit een persoonlijke keuze: Bella Thorne kleedt zich zoals ze wil en deelt wat ze wil, zonder per se externe goedkeuring te zoeken. Oordelen, of het nu lof of kritiek is, worden vaak een extra laag in een benadering die er in wezen onafhankelijk van is.

Rood leer, de kleur en het materiaal van het moment.

Deze look weerspiegelt een dubbele trend voor de lente van 2026: de terugkeer van leer als een belangrijk materiaal voor alle seizoenen, en de dominantie van rood in de garderobe. Beroemdheden zoals de Amerikaanse actrice Anne Hathaway, de Amerikaanse singer-songwriter Demi Lovato en de Amerikaanse zangeres Lizzo hebben allemaal rood in hun recente outfits verwerkt – in zeer verschillende stijlen, maar met dezelfde overtuiging dat het dé kleur is om dit jaar gezien te worden.

Kortom, Bella Thorne had niet veel nodig om de aandacht te trekken. Zo werken de meest effectieve looks vaak: door één gedurfde keuze te maken en daaraan vast te houden.

Ik ben Fabienne, schrijfster voor de website The Body Optimist. Ik ben gepassioneerd door de kracht van vrouwen in de wereld en hun vermogen om die te veranderen. Ik geloof dat vrouwen een unieke en belangrijke stem te bieden hebben, en ik voel me gemotiveerd om mijn steentje bij te dragen aan het bevorderen van gelijkheid. Ik doe mijn best om initiatieven te steunen die vrouwen aanmoedigen om op te staan en gehoord te worden.
Article précédent
Model Irina Shayk (40) zorgde voor opschudding in een lichtroze jurk met een ongebruikelijke constructie.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Het Russische model Irina Shayk vatte haar huidige gemoedstoestand samen in een onderschrift: "Overal en nergens." Haar Instagramcarrousel,...

