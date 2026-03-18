Deze zwangere actrice trekt de aandacht in een groene jurk naast Margot Robbie.

De zwangere Australische actrice en model Samara Weaving trok alle aandacht op de première van "Ready or Not 2: Here I Come" in een groene jurk die haar babybuikje prachtig accentueerde.

Een opvallend gesneden groene jurk

Voor deze vertoning op 16 maart 2026 betrad Samara Weaving het podium in een pistachegroene, nauwsluitende jurk met een vierkante halslijn, versierd met een opvallende vierkante uitsnijding in het middenstuk die haar babybuikje op zelfverzekerde wijze liet zien. Deze creatie accentueerde de rondingen van de aanstaande moeder met elegante zekerheid, waarmee ze bewees dat moederschap soms synoniem kan zijn met een gedurfde modestijl. De zachte, moderne groene tint flatteerde haar teint en liet haar figuur prachtig uitkomen.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Sessão Cinéfila (@sessaocinefila)

Chique accessoires en een stralende make-up look

Samara maakte haar outfit compleet met zwarte pumps met spitse neus, een parelketting, bijpassende oorbellen en een subtiele diamanten ring. Later voegde ze daar een chocoladebruine trenchcoat aan toe voor een moeiteloos chique look. Haar blonde haar, gestyled in een verfijnd opgestoken kapsel met lokken die haar gezicht omlijstten, paste perfect bij haar stralende make-up: roze wangen, glanzende roze lippen, grafische eyeliner en felrode nagels.

Margot Robbie, de trouwe vriendin met een "boho"-stijl.

Het evenement bracht twee Australische sterren samen: actrice en producente Margot Robbie, die haar vriendin kwam steunen, gekleed in een bohemian outfit bestaande uit een karamelkleurig leren jack over een mouwloze zwarte jurk, zwarte cowboylaarzen en een relaxte vintage look. De twee vriendinnen, stralend naast elkaar, vormden een charmant duo dat zwangerschap combineerde met moeiteloze coolheid.

Zwangerschapsmode: Samara brengt een revolutie teweeg in dit genre.

Samara Weaving staat bekend om haar gedurfde zwangerschapslooks – zoals haar recente gescheurde zwarte crop top – waarbij ze conservatieve stijlen afwijst en haar babybuik viert als het ultieme modeaccessoire. Haar stylist, Jordan Dorso, is een kei in het transformeren van het moederschap tot een haute couture modeshow.

Met deze groene jurk met een uitsnijding in de taille geeft Samara Weaving een nieuwe invulling aan het moederschap en bewijst ze dat zwangerschap wel degelijk synoniem kan zijn met de rode loper. Een stijl die aanstaande moeders inspireert en een gevoel van vrijheid geeft.