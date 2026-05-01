Bubblegumroze en een "vloeibaar" effect: actrice Salma Hayek presenteert een intrigerende look.

De Mexicaans-Amerikaans-Libanese actrice, regisseur en producent Salma Hayek heeft geen rode loper nodig om een onvergetelijke look te creëren. Op Instagram deelde ze een reeks foto's bij het zwembad in een felroze jurk met een "vloeibaar" effect – en haar volgers waren erdoor overdonderd.

Een badjurk die niet zou misstaan in een paleis.

Het kledingstuk is direct herkenbaar: een lange, zwierige jurk van felroze satijn met een "vloeiend" effect dat bij elke beweging het licht vangt. De driekwartmouwen, de V-hals en de volle, licht slepende rok geven het geheel een bijna koninklijke uitstraling – een schril contrast met de ontspannen setting van de scène, een houten terras bij het zwembad. Een zilveren detail in de taille voegt een vleugje elegantie toe zonder het silhouet te verzwaren.

Wat deze look zo intrigerend maakt, is de eenvoud. Geen sieraden, geen hakken – alleen een grote zwarte zonnebril en minimale make-up die een glanzende manicure laat zien. Haar donkere haar viel natuurlijk in een middenscheiding. Alles aan deze look lijkt erop gericht om de jurk voor zich te laten spreken. En dat is precies wat werkt.

Lobito en Bowie, co-sterren van de post

Het onderschrift bij de post zegt net zoveel als de foto's: "Honden zijn er in alle soorten en maten. 🐾 Lobito is mijn lieve, onafscheidelijke metgezel. Bowie is de nieuwsgierige, energieke en speelse pup." Salma Hayek ligt ontspannen op een felblauwe bank met haar twee honden – Lobito, een kleine witte hond, en Bowie, een zwart-witte puppy die het terras verkent. Een ontspannend moment, vastgelegd met dezelfde moeiteloze elegantie als de meest prestigieuze rode lopers.

Een week vol stilistische contrasten

Deze ontspannen look volgt slechts enkele dagen na Salma Hayeks opvallende verschijning bij de 12e Breakthrough Prize Ceremony in Santa Monica, waar ze een zwarte Gucci-jurk droeg met een V-hals, een lange sleep, bloemenkant en pailletten, gecombineerd met diamanten sieraden en een opgestoken kapsel dat haar natuurlijke grijze haar liet zien. Van glinsterend zwart tot "vloeibaar" roze aan het water – dezelfde vrouw, twee werelden, dezelfde meesterlijke stijl.

Kauwgomroze, de kleur van het seizoen.

De keuze voor kauwgomroze is geen toeval in het huidige modelandschap. Deze tint, ergens tussen suiker en fel, heeft zich gevestigd als een van de kenmerkende kleuren van de lente van 2026 – te zien op de catwalks én in de dagelijkse garderobe. Gecombineerd met een "vloeibare" satijnen afwerking krijgt het een extra dimensie: meer haute couture, zonder aan zachtheid in te boeten.

Een lichtroze jurk, een donkere zonnebril, twee honden en een zonnig terras: Salma Hayek heeft eens te meer bewezen dat elegantie geen tijd of plaats kent. En dat de meest betoverende looks soms juist bij het zwembad tot uiting komen.