"Een onacceptabele ervaring": Actrice werd geduwd en getrokken tijdens de Oscaruitreiking.

De Amerikaanse singer-songwriter, actrice en regisseur Teyana Taylor, genomineerd voor een Oscar in 2026, werd tijdens de ceremonie door een beveiliger geduwd, wat tot woede leidde bij de Academy, die een officiële verklaring uitbracht.

Een schokkend incident aan het einde van de avond.

Direct nadat "One Battle After Another" de Oscar voor Beste Film had gewonnen, werd Teyana Taylor door een beveiliger van SIS geduwd toen ze samen met Pamela Abdy, CEO van Warner Bros. Pictures, op de foto wilde. Een virale video toont een zichtbaar woedende Taylor die de man aanspreekt: "Jij bent een man die een vrouw aanraakt! Dat is erg onbeschoft!" Getuigen melden dat ze letterlijk de trappen van het Dolby Theatre werd afgeduwd.

Verklaring van de Academie: excuses en genomen maatregelen

De Academy of Motion Picture Arts and Sciences reageerde snel: "We waren zeer ontdaan door wat Teyana Taylor gisteravond aan het einde van de ceremonie heeft meegemaakt. We hebben gedurende het hele awardseizoen met haar samengewerkt en ze is altijd uitstekend, ondersteunend, vriendelijk en maatschappelijk betrokken geweest. Hoewel het incident te maken had met ons externe beveiligingsbedrijf SIS, is de ervaring van elke gast onze verantwoordelijkheid. We hebben hen duidelijk gemaakt dat dit gedrag onacceptabel is. We danken Teyana voor haar opmerkelijke waardigheid en nemen passende maatregelen om ervoor te zorgen dat dit niet meer gebeurt."

De beheerste reactie van Teyana Taylor

In een interview met TMZ bagatelliseerde Teyana Taylor het incident: "Alles is prima... Ik denk niet dat iemand mijn moment wilde verpesten. Iedereen had plezier, de beveiliging deed zijn werk. Er zijn altijd wel zulke mensen, maar ik ben oké, ik ben gelukkig." Ze benadrukte echter wel: "Ik tolereer geen enkele vorm van disrespect, vooral niet wanneer het onterecht en zonder aanleiding is."

Hoewel ze genomineerd was voor Beste Bijrolactrice (maar verloor van Amy Madigan), schitterde Teyana Taylor desondanks: enthousiast applaus voor de winnares, een vriendelijke knuffel voor de Amerikaanse scenarioschrijver, regisseur en producent Paul Thomas Anderson na zijn vele overwinningen. Ze sloot de avond zelfs in stijl af op het afterparty van Vanity Fair, waar ze de zes Oscars van haar film vierde.

Uiteindelijk onthult dit incident de spanningen achter de schermen van grote prijsuitreikingen. De Academy belooft actie, en Teyana Taylor is er met haar natuurlijke beheersing in geslaagd om deze "onaanvaardbare ervaring" om te zetten in een demonstratie van waardigheid.