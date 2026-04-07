Deze Amerikaanse model van 40 jaar maakt furore in een oranje jumpsuit.

Julia P.
Het Amerikaanse model en echtgenote van zanger John Legend, Chrissy Teigen, blijft haar stijl benadrukken met een outfit die niet onopgemerkt is gebleven. In een recente post op Instagram is ze te zien in een oranje jumpsuit van Zimmermann, een kledingstuk dat zowel modern als gestructureerd is.

Een oranje jumpsuit met een opvallend ontwerp.

Chrissy Teigen bewijst opnieuw haar vermogen om trends te omarmen en tegelijkertijd een onderscheidende stijl te behouden. Op de gepubliceerde foto's poseert ze in een intieme setting, omringd door haar familie, en geeft ze een spontane inkijk in haar dagelijks leven, terwijl ze tegelijkertijd een zorgvuldig samengestelde look laat zien. Het kledingstuk dat Chrissy Teigen heeft gekozen, valt op door de levendige kleur en het samenspel van texturen. De strapless jumpsuit heeft een uitsnijding in het midden. Dit type snit sluit aan bij een huidige trend waarbij laagjes en soepel vallende stoffen een belangrijke rol spelen in collecties.

Om haar look compleet te maken, koos Chrissy Teigen voor een paar ivoorkleurige open schoenen, die een zacht contrast vormden met de intense oranje kleur. Haar kapsel, een licht golvende bob, versterkte de visuele balans van het silhouet en behield tegelijkertijd een zekere eenvoud.

Een opvallend kledingstuk dat aansluit bij de huidige trends.

De jumpsuit heeft zich de afgelopen seizoenen gevestigd als een alternatief voor traditionele pakken. Gemakkelijk te dragen en direct gestructureerd, stelt een jumpsuit je in staat om met slechts één kledingstuk een complete look te creëren. Chrissy Teigen bevestigt de groeiende interesse in kleding die comfort en stijl combineert. Vakkundig ontworpen grafische snitten dragen bij aan deze evolutie, waarbij details essentieel worden voor het creëren van een stijl.

Met deze oranje jumpsuit laat Chrissy Teigen opnieuw haar gevoel voor stijl zien door middel van een eigentijds en gestructureerd silhouet. Het kledingstuk illustreert perfect de huidige evolutie in de mode, waar details het verschil maken.

