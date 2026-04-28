"Ongefilterd": Zangeres Kesha verrast met foto's die even natuurlijk als gewaagd zijn.

Op 24 april 2026 vierde de Amerikaanse zangeres Kesha Earth Day niet met een toespraak of een politieke hashtag. Ze deed het op haar eigen manier: in de oceaan, naakt en zonder make-up, met een paar woorden in roze op haar foto's gekrabbeld. En dat lokte meteen reacties uit.

Een ongefilterde fotodump voor "Dag van de Aarde"

Kesha plaatste een reeks foto's op Instagram met het simpele onderschrift "#Earthday is every day". Op een van de foto's is ze van achteren te zien in de golven, met haar natte haar in natuurlijke golven. Op een andere foto ligt ze met haar gezicht naar beneden op het zand, waardoor haar goudbruine huid en sproetjes zichtbaar zijn. In één hand houdt ze een glinsterend steentje vast en een paar gouden hangers. Er zijn geen filters gebruikt.

Filosofische reflecties

Net zoveel aandacht trokken de bijschriften als de foto's zelf. "Moeder Natuur is het goddelijke vrouwelijke," schreef ze bij de eerste foto. Op een derde foto, half ondergedompeld in de golven met twee roze hartjes-emoji's bovenop haar, vroeg ze zich af: "Heeft iemand er ooit aan gedacht dat wij misschien wel de aliens zijn?" Ten slotte, met een paar kleine steentjes in haar hand, concludeerde ze humoristisch: "De meest nuchtere popster die deze stenen ooit hebben gezien."

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Kesha (@kesha)

Een kunstenaar in volle bloei.

Dit bericht verschijnt een paar weken voor de start van Kesha's "Freedom Tour", die op 30 mei 2026 begint en tot 30 augustus duurt in Noord-Amerika en Europa. Een moment van bezinning en hernieuwde verbinding met wat er echt toe doet, voordat een periode van intense podiumactiviteit aanbreekt.

Deze foto's maken deel uit van een bredere trend van Kesha's opmerkelijke terugkeer in de schijnwerpers de afgelopen maanden. In februari 2026 verscheen ze voor het eerst in acht jaar op de Grammy Awards, waar ze op blote voeten over de rode loper liep in een lange, witte, met veren bedekte jurk met iriserende, bijna etherische make-up. Een paar weken eerder had ze de aandacht getrokken in een zilveren metallic mini-jurk van mesh op het MusiCares-gala. Twee heel verschillende looks uit de fotoreeks van 24 april, maar beide brengen dezelfde boodschap over: een artiest die haar imago op haar eigen unieke manier herovert.

"Het goddelijke vrouwelijke" als leidend principe

Dit is niet de eerste keer dat Kesha publiekelijk beweert een diepe verbondenheid met de natuur en een vorm van persoonlijke spiritualiteit te hebben. De uitdrukking "goddelijk vrouwelijk" die ze gebruikte, sluit aan bij haar hele recente artistieke ontwikkeling, die gekenmerkt wordt door een verlangen naar vrijheid en authenticiteit na jaren van juridische en persoonlijke problemen.

Waar anderen Earth Day vieren met politieke statements, belichaamde Kesha het letterlijk – door zich er zonder enige opsmuk in onder te dompelen. Een eenvoudig gebaar, maar wel een dat veel zegt over wie ze is geworden.