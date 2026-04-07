Bij het zwembad blaast Kylie Jenner een trend uit de jaren 2000 nieuw leven in.

Léa Michel
@kyliejenner / Instagram

Kylie Jenner ontspant zich bij een zonovergoten zwembad en blijft daarmee haar invloed op trends uitoefenen. Op een reeks foto's die ze op Instagram deelde, is ze te zien in een weelderig groene omgeving, tussen lichte houten ligstoelen en turquoise water, met een zomerse look die meteen in het oog springt: een delicate tailleketting, rechtstreeks geïnspireerd op de esthetiek van de jaren 2000.

De tailleketting, een mode-icoon van de jaren 2000.

De Y2K-stijl, die alomtegenwoordig is op de catwalks en sociale media, bevestigt zijn terugkeer en Kylie Jenner presenteert hier een moderne en minimalistische versie. Gecombineerd met een licht opengeknoopte witte jeans en een doorschijnende top met bloemenprint, accentueert de ketting het silhouet en voegt een subtiele, juweelachtige touch toe – een iconisch kenmerk van dit decennium, gekenmerkt door mode met veel accessoires.

De buikketting, een belangrijk accessoire uit de vroege jaren 2000, maakte deel uit van een trend die silhouetten accentueerde met behulp van lichaamssieraden. Destijds populair gemaakt door talloze beroemdheden en popsterren, maakt de buikketting in 2026 een comeback in een verfijndere versie, aangepast aan de huidige esthetische normen.

Op de foto die Kylie Jenner plaatste, is de delicate ketting subtiel maar geeft hij wel structuur aan de hele look. Dit type sieraad, vaak laag op de heupen gedragen, roept direct de Y2K-esthetiek op, gekenmerkt door heuplange jeans, doorschijnende stoffen en lichte laagjes. Deze heropleving maakt deel uit van een bredere trend waarbij mode uit de vroege jaren 2000 terugkeert in hedendaagse collecties, met name in de vorm van doorschijnende tops, laag uitgesneden silhouetten en minimalistische metallic accessoires.

Een perfect beheerste zomerse esthetiek.

De compositie van de foto draagt ook bij aan de visuele impact van de look. Tussen weelderige vegetatie en natuurlijk licht roept de sfeer een zomers intermezzo op, perfect voor vloeiende silhouetten en een herinterpretatie van vintage-elementen. Het zachte kapsel en de natuurlijke make-up maken de look compleet en versterken de indruk van doordachte eenvoud. Trouw aan haar stijl kiest Kylie Jenner hier voor een balans tussen trendy en relaxed, een positionering die ervoor zorgt dat haar verschijningen regelmatig een bron van mode-inspiratie vormen.

Met deze look, gefotografeerd bij het zwembad, laat Kylie Jenner eens te meer zien hoe populair de stijl van de jaren 2000 nog steeds is. De tailleketting, in een moderne en subtiele uitvoering, springt eruit als een van de belangrijkste accessoires van het seizoen en bevestigt de aanhoudende aantrekkingskracht van de Y2K-esthetiek.

Léa Michel
Met een passie voor huidverzorging, mode en film besteed ik mijn tijd aan het verkennen van de nieuwste trends en het delen van inspirerende tips om je goed in je vel te voelen. Schoonheid schuilt voor mij in authenticiteit en welzijn, en dat motiveert me om praktisch advies te geven over hoe je stijl, huidverzorging en persoonlijke voldoening kunt combineren.
Article précédent
Deze Amerikaanse model van 40 jaar maakt furore in een oranje jumpsuit.
Article suivant
"Ik vind het geweldig om oudere vrouwen te spelen": op 62-jarige leeftijd kiest Lisa Kudrow ervoor om haar leeftijd te omarmen zonder botox.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

