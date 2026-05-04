"Een engel": Vakantiefoto's van Bella Hadid betoveren internetgebruikers

Geen enscenering, gewoon een carrousel met foto's getiteld "Willekeurig 🧚☀️🧡" en een reeks strandlooks die snel de harten van internetgebruikers veroverden. Het Amerikaanse model Bella Hadid bevestigt hiermee dat ze geniet van een zomervakantie, tot grote vreugde van haar volgers.

Een witte bohemian jurk

Het onderschrift zegt alles over Bella Hadids huidige gemoedstoestand: "Willekeurige 🧚☀️🧡 dingen 🍀🍹🐬🌅🌅🌅" . Geen concept, geen verhaal – gewoon momentopnamen van het leven in de zon, gedeeld met perfect gecontroleerde nonchalance. Een manier van posten die zowel ogenschijnlijk spontaan als zorgvuldig georkestreerd is, en die inmiddels een van haar kenmerken op sociale media is geworden.

Passend bij dit thema valt de witte bohemian jurk in het bijzonder op tussen de verschillende outfits in de carrousel. Licht en zwierig, gedragen alsof hij op het laatste moment is uitgekozen, belichaamt hij perfect de "moeiteloze" esthetiek die Bella Hadid sinds het begin van het seizoen uitstraalt. Een look die doet denken aan de bohemian stijl van de jaren 2000.

Strandlooks die natuurlijk overgaan in een natuurlijke uitstraling

De carrousel beperkt zich niet tot slechts één look. Tussen een witte jurk en een minimalistische zwarte outfit schakelt Bella Hadid moeiteloos van de ene look naar de andere – het bewijs dat ze zich net zo comfortabel voelt in een couturestuk als in de meest basic kleding. Deze mix van stijlen, van bohemian tot minimalistisch tot kleurrijkere looks, geeft de post een oprechte lichtheid die bij haar volgers veel verder reikt dan alleen hun interesse in mode.

De reacties spreken voor zich.

De reactie van haar 61 miljoen volgers was direct en unaniem. "Een engel", "Je bent zo mooi", "Koningin" – de reacties weerspiegelen wat velen voelen bij het zien van deze foto's: een stralende schoonheid, versterkt door een zonnige omgeving en een look die perfect in harmonie lijkt met die omgeving. Bij Bella Hadid versterkt deze ogenschijnlijke eenvoud de visuele impact nog verder: niets lijkt geforceerd, alles vloeit natuurlijk voort, als een natuurlijke verlenging van de zomer die ze belichaamt.

Uiteindelijk maakt dit bericht deel uit van een reeks strandgerelateerde berichten van Bella Hadid voor de lente/zomer van 2026. Haar vakantiefoto's hebben één ding bevestigd: ze is een van de weinige beroemdheden van wie elke post meteen een "mode-moment" wordt.

Hailey Bieber koos voor een minimalistische vintage outfit in oranje.

