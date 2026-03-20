In een strapless zwarte jurk weet deze Amerikaanse atlete alle ogen naar zich toe te trekken.

In een chique, strapless zwarte fluwelen jurk trok de Amerikaanse turnster Jordan Chiles alle aandacht naar zich toe op het Maternal Health Gala in Los Angeles.

Een uiterst verfijnd model van een fluwelen kolom

Jordan Chiles koos voor een lange, zwarte jurk met een nauwsluitende halslijn van glad, glanzend fluweel. De strapless top accentueerde haar schouders en getatoeëerde armen, terwijl het nauwsluitende silhouet haar taille en benen benadrukte. Met lange zwarte nagels en smokey make-up met mauve lippen straalde ze krachtige elegantie uit tegen de blauwe achtergrond.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Wilder Entertainment (@wilderent)

Een liefdadigheidsevenement in Beverly Hills.

Deze look werd vastgelegd op 18 maart 2026 tijdens het Jhpiego Maternal Health Gala in het Beverly Hills Hotel, een gala ter ondersteuning van de wereldwijde gezondheid van moeders. Te midden van de aanwezige sterren, zoals de Amerikaanse actrice en producente Gabrielle Union en de Amerikaanse actrice Tia Mowry, viel Jordan Chiles op door haar elegantie als atlete die een mode-icoon is geworden, na haar succesvolle beroepsprocedure voor haar bronzen medaille op de Olympische Spelen van Parijs 2024.

Kortom, Jordan Chiles blinkt uit op de rode loper: een symbolische zilveren jurk met uitsnijdingen bij de TIME Women of the Year 2026, of een zwarte avondjurk op het Ebony Power 100 Gala. Deze zwarte fluwelen jurk bevestigt haar talent om atletische kracht en haute couture te combineren, waarmee ze zowel fans als fotografen betovert.