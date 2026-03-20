In een strapless zwarte jurk weet deze Amerikaanse atlete alle ogen naar zich toe te trekken.

Julia P.
In een chique, strapless zwarte fluwelen jurk trok de Amerikaanse turnster Jordan Chiles alle aandacht naar zich toe op het Maternal Health Gala in Los Angeles.

Een uiterst verfijnd model van een fluwelen kolom

Jordan Chiles koos voor een lange, zwarte jurk met een nauwsluitende halslijn van glad, glanzend fluweel. De strapless top accentueerde haar schouders en getatoeëerde armen, terwijl het nauwsluitende silhouet haar taille en benen benadrukte. Met lange zwarte nagels en smokey make-up met mauve lippen straalde ze krachtige elegantie uit tegen de blauwe achtergrond.

Een liefdadigheidsevenement in Beverly Hills.

Deze look werd vastgelegd op 18 maart 2026 tijdens het Jhpiego Maternal Health Gala in het Beverly Hills Hotel, een gala ter ondersteuning van de wereldwijde gezondheid van moeders. Te midden van de aanwezige sterren, zoals de Amerikaanse actrice en producente Gabrielle Union en de Amerikaanse actrice Tia Mowry, viel Jordan Chiles op door haar elegantie als atlete die een mode-icoon is geworden, na haar succesvolle beroepsprocedure voor haar bronzen medaille op de Olympische Spelen van Parijs 2024.

Kortom, Jordan Chiles blinkt uit op de rode loper: een symbolische zilveren jurk met uitsnijdingen bij de TIME Women of the Year 2026, of een zwarte avondjurk op het Ebony Power 100 Gala. Deze zwarte fluwelen jurk bevestigt haar talent om atletische kracht en haute couture te combineren, waarmee ze zowel fans als fotografen betovert.

Julia P.
Julia P.
Ik ben Julia, een journaliste met een passie voor het ontdekken en delen van boeiende verhalen. Met een creatieve schrijfstijl en een scherp oog streef ik ernaar een breed scala aan onderwerpen tot leven te brengen, van actuele trends en maatschappelijke kwesties tot culinaire hoogstandjes en schoonheidsgeheimen.
Op 55-jarige leeftijd vertelt Uma Thurman openhartig over een levenskeuze waar ze nu spijt van heeft.

De Amerikaanse actrice, producente en model Uma Thurman vertelt openhartig over haar grootste spijt in het leven: dat...

Op 56-jarige leeftijd maakt Jennifer Lopez een opvallende verschijning in Las Vegas.

De Amerikaanse zangeres, actrice, producer en zakenvrouw Jennifer Lopez maakt een opvallende verschijning in Las Vegas na haar...

Zonder make-up onthult Jessica Alba haar routine voor een stralende huid.

Zonder make-up onthult de Amerikaanse actrice, model en ondernemer Jessica Alba haar routine voor een stralende huid, vereeuwigd...

Deze Indiase actrice van 43 jaar zorgde voor opschudding in een zilveren jurk.

De Indiase actrice, zangeres, producer, schrijfster en model Priyanka Chopra Jonas maakte onlangs furore op het Vanity Fair...

"Ze laat te veel zien": De jurk van deze actrice wakkert de "body shaming" aan waar jonge moeders mee te maken krijgen.

Op de rode loper worden de kledingkeuzes van beroemdheden tot in de kleinste details onder de loep genomen....

Rosalía zet het podium in vuur en vlam met een kleedkamer die niet zou misstaan in een futuristisch ballet.

Op het podium verleggen sommige artiesten de grenzen van zowel de visuele als de muzikale performance. Kostuums worden...