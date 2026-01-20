Gecategoriseerd als "een vrouw boven de 50", doorbreekt actrice Philippine Leroy-Beaulieu leeftijdsstereotypen.

Onlangs was de actrice die Sylvie Grateau speelt in de Netflix-serie "Emily in Paris" te gast in het programma En Aparté. Ze legde uit dat de hele promotiecampagne voor haar rol draaide om haar leeftijd: "Mijn promotie was sterk gericht op het feit dat ik een vrouw van boven de 50 ben, en eerlijk gezegd vind ik dat geen probleem." Philippine Leroy-Beaulieu benadrukte dat deze focus stereotypen juist versterkt in plaats van ze te doorbreken.

Sylvie, een krachtig tegenvoorbeeld

Sinds het eerste seizoen van de serie "Emily in Paris" heeft haar personage, een compromisloze, elegante en dynamische Parijse zakenvrouw, de boel flink opgeschud. Gekleed door designermerken, een ambitieuze carrière combinerend met een bevredigend liefdesleven, biedt Sylvie Grateau een zeldzaam en verfrissend beeld van de zogenaamde volwassen vrouw op het scherm. Philippine Leroy-Beaulieu belichaamt daarmee een sterke vrouwelijkheid, ver verwijderd van de gebruikelijke rollen van ingetogen weduwen of bijfiguren.

Echte schoonheid is energie en vrijheid.

Actrice Philippine Leroy-Beaulieu verwerpt de nieuwe beperkingen die de leeftijd met zich meebrengt: "De schoonheid van het leven schuilt in de energie die we hebben, onze nieuwsgierigheid, het recht om van gedachten te veranderen, om buiten de grenzen te treden die we onszelf hebben gesteld." Ze verdedigt een bevrijdende visie waarin leeftijd noch achteruitgang noch conformiteit met zich meebrengt, en bekritiseert maatschappelijke verwachtingen die vrouwen in nauwe categorieën dwingen.

De boodschap van Philippine Leroy-Beaulieu vindt bijzonder veel weerklank in een tijdperk waarin de representatie van vrouwen in de media zich maar langzaam ontwikkelt. Haar standpunt sluit aan bij een bredere beweging die pleit voor de zichtbaarheid van vrouwen van alle leeftijden, zonder karikatuur of neerbuigende toon. Door haar rol in de Netflix-serie "Emily in Paris", maar ook in het echte leven, creëert Philippine Leroy-Beaulieu een ruimte waarin ervaring een troef is, in plaats van een last.