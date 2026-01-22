Search here...

Met haar korte haar zorgt Selena Gomez voor opschudding met een "Marilyn Monroe"-look.

Léa Michel
@selenagomez/Instagram

Selena Gomez heeft het internet opnieuw in haar ban. De Amerikaanse singer-songwriter, actrice, producer en ondernemer deelde onlangs een reeks foto's op Instagram met het simpele commentaar: "Korte serie 💇‍♀️". Een kort bericht, maar genoeg om een lawine aan enthousiaste reacties te ontketenen.

Een retro, Hollywood-look

De zangeres van "Lose You to Love Me" pronkt met haar nieuwe korte kapsel. Op de foto's is Selena te zien, gewikkeld in een witte handdoek, waardoor haar retro bob met pony zichtbaar is, duidelijk geïnspireerd op Marilyn Monroe. Licht gekrulde bruine lokken, een vleugje roze blush en een elegante lippenstift maken de look compleet.

Deze "Old Hollywood"-stijl is geen toeval. Selena Gomez was al met deze transformatie begonnen tijdens de Golden Globes van 2026 begin januari. Ze zag er oogverblindend uit in een zwarte fluwelen Chanel-jurk versierd met witte veren en zijden bloemen. Een spectaculaire creatie, waar meer dan 300 uur aan gewerkt was, die de elegantie van het klassieke Hollywood belichaamde. Deze nieuwe fotoserie volgt dezelfde inspiratie: een duidelijk eerbetoon aan de filmiconen van de jaren 50, van Marilyn Monroe tot Dorothy Dandridge.

Een waar mode-icoon

Selena Gomez experimenteert al een aantal maanden meer met haar imago. Afgelopen december schitterde ze al in een sprankelende discojurk met franjes van Dôen, gefotografeerd door haar styliste Erin Walsh. Walsh, die ook modeadviseur is van de Amerikaanse actrice Anne Hathaway en de Indiaas-Amerikaanse actrice, scenarioschrijfster en producente Mindy Kaling, heeft de stijl van de zangeres succesvol ontwikkeld naar een chique, retro en romantische esthetiek.

Dit nieuwe hoofdstuk lijkt ook de herwonnen balans van Selena Gomez te weerspiegelen, sinds haar huwelijk met producer Benny Blanco in het najaar van 2025. Het zeer discrete stel deelt zelden details over hun privéleven, maar ze verbergen hun hechte band niet. Tussen een vredig liefdesleven en artistieke voldoening lijkt Selena de formule voor geluk te hebben gevonden.

Met dit korte kapsel, geïnspireerd op de diva's van het oude Hollywood, bevestigt Selena Gomez haar status als hedendaags icoon: elegant en oprecht authentiek. Haar nieuwe look is meer dan alleen een haartransformatie; het laat een vrouw zien die zichzelf volledig omarmt – een mix van nostalgie en vernieuwing.

"Het is een schande": De outfit van deze zangeres zorgt voor een golf van kritiek.

