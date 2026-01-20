Zonder make-up en in pyjama zorgt Lindsay Lohan voor veel reacties online.

Ver weg van de rode lopers en flitsende camera's koos Lindsay Lohan ervoor om de week rustig te beginnen. Op 19 januari 2026 deelde de actrice uit "Freaky Friday" een zeldzame foto van zichzelf zonder make-up op Instagram, gekleed in haar donkerblauwe pyjama met witte bies. Met het onderschrift "Monday energy loading… 💙" betoverde ze haar fans met een ontspannen uitdrukking, een symbool van herwonnen rust.

Natuurlijke schoonheid gevierd

Comfortabel op haar bank gezakt, toont Lindsay Lohan zichzelf zoals ze elke dag is: losjes over haar schouders, een oprechte glimlach en een stralende blik. De actrice neemt hiermee afstand van de Hollywood-normen door de afgelopen maanden steeds vaker met weinig tot geen make-up te verschijnen. In april en augustus 2025 plaatste ze al verschillende soortgelijke selfies, in pyjama of net na het wakker worden, waarmee ze een meer authentieke schoonheid bepleitte.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Lindsay Lohan (@lindsaylohan)

Een hernieuwd gevoel van zelfvertrouwen

Sinds haar verhuizing naar Dubai en haar geleidelijke terugkeer naar de filmwereld lijkt Lindsay Lohan een evenwicht te hebben gevonden tussen haar privé- en publieke leven. Door deze natuurlijke momenten te delen, zendt ze een positieve boodschap van zelfvertrouwen en vriendelijkheid uit, die ver afstaat van het getormenteerde imago dat haar lange tijd achtervolgde.

Met deze spontane en ongekunstelde selfie bewijst Lindsay Lohan dat ze geen make-up nodig heeft om te stralen. Door humor en authenticiteit te combineren, onthult ze een meer serene kant van zichzelf en inspireert ze haar fans om hun eigen natuurlijke schoonheid te omarmen.