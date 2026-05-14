Op 68-jarige leeftijd zorgde Sharon Stone voor opschudding in een "ultra-elegant" wit pak.

De Amerikaanse actrice en filmproducente Sharon Stone maakte onlangs een opvallende verschijning op het TCM Classic Film Festival in het Egyptian Theatre in Los Angeles. Ze koos voor een wit pak, gecombineerd met een nieuw kapsel dat zeker de aandacht trok. Reacties op berichten over haar verschijning prezen haar "ultra-elegante" look.

Een wit pak, vakkundig op maat gemaakt tot in het kleinste detail.

Voor haar verschijning op het TCM Classic Film Festival koos Sharon Stone voor een volledig wit tweedelig pak. Het pronkstuk: een getailleerde blazer met knopen in schildpadmotief, open gedragen over een bijpassende tanktop, gecombineerd met een perfect gesneden rechte pantalon. Een eenvoudig maar architectonisch silhouet dat de nadruk legde op precieze snit in plaats van opvallende details.

Aan haar voeten droeg de actrice Gucci Horsebit loafers van lakleer, een kenmerkend model van het Italiaanse modehuis. Qua sieraden koos ze voor een eenvoudige gouden schakelarmband en een bijpassende ring – een minimalistische keuze die de strakke lijnen van de look benadrukte. Haar make-up, volledig transparant, bestond uit een stralende teint, een vleugje roze blush en een natuurlijke liptint. Deze outfit bewijst dat Sharon Stone een van Hollywoods iconen van tijdloze elegantie is.

De fantastische Sharon Stone voorafgaand aan haar gesprek met TCM-presentator Eddie Muller ter gelegenheid van de vertoning van THE MISFITS (1961). #TCMFF (met dank aan TCM) pic.twitter.com/F3VVd0zp91 — Aurora (@CitizenScreen) 6 mei 2026

Een terugkeer naar lang haar

Hoewel haar outfit zeker indruk maakte, was het vooral het kapsel van Sharon Stone dat de meeste reacties teweegbracht. Sinds 1998 stond de actrice bekend om haar korte kapsels – pixie cuts en strakke bobs. Deze keer zorgde ze voor opschudding met goudblond haar, met laagjes die haar gezicht omlijstten en een zachte, golvende föhnlook.

Tina Farey, hoofdredacteur bij Rush, analyseerde deze nieuwe look: "Sharon Stone heeft haar vierkante bob ingeruild voor een stijl die doet denken aan haar look uit de jaren '90. De actrice combineerde haar volumineuze föhnkapsel met een prachtige kasjmierblonde kleur, een makkelijk te onderhouden, warme tint. Deze kleur harmonieert perfect met een natuurlijk lichte basis, terwijl de toevoeging van beige, karamel en honingkleurige highlights diepte en dimensie geeft." Een zorgvuldig gecreëerde transformatie die aansluit bij de belangrijkste trend van dit seizoen: de "c-krul", een naar binnen gekrulde haarlok die de letter C nabootst.

Elegantie kent geen leeftijdsgrens.

Op sociale media stroomden de reacties binnen onder de berichten over haar verschijning. Velen prezen haar keuze voor een wit pak en de moderne uitstraling van haar look. "Ultra elegant," was een van de reacties van internetgebruikers die Sharon Stone overlaadden met complimenten voor haar outfit.

Los van de stijl, draagt deze verschijning een krachtige boodschap uit. Net als de Amerikaanse actrice en model Brooke Shields, of de Amerikaanse actrice Kelly Rutherford vóór haar, is Sharon Stone een van die vrouwen die weigeren in de vergetelheid te raken na een bepaalde leeftijd. Door sterke modecodes te omarmen – strakke snitten, een architectonisch silhouet, een nieuw kapsel – herinnert ze ons eraan dat elegantie en durf niet alleen voorbehouden zijn aan de "jongere generaties". Deze boodschap vindt vooral weerklank in een industrie die zogenaamd oudere vrouwen nog steeds snel naar de achtergrond verdringt.

Met haar witte pak en nieuwe lange haar creëerde Sharon Stone daarmee een van de meestbesproken looks van het TCM Classic Film Festival 2026. Een verschijning die, mocht daar nog bewijs voor nodig zijn, bevestigt dat de actrice zich niet laat beperken door haar leeftijd.