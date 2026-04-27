"Kantoorsirene": de gewaagde modekeuze van zangeres Dua Lipa is even intrigerend als verleidelijk.

Fabienne Ba.
Tijdens haar reizen weet de Britse singer-songwriter Dua Lipa altijd haar stijl te laten zien. Onlangs koos ze in Warschau voor een "kantoor-sirene"-look met een roze zijden Gucci-blazer over een zwarte bralette.

De "kantoorsirene"-look, maar dan in de Dua Lipa-versie.

De fotocarrousel, die ze op haar Instagramaccount deelde, toont Dua Lipa in een lichtroze Gucci-blazer met puntige revers en een glanzende afwerking, dichtgeknoopt in de taille, waardoor een zwarte bralette eronder zichtbaar is. De outfit werd compleet gemaakt met een zwarte broek met hoge taille, verschillende gouden ringen, waaronder een ring in de vorm van een slang en haar verlovingsring, en een zachte zwarte leren schoudertas. Een manier om de professionele kledingstijl op een originele manier te interpreteren.

Warschau, een tussenstop tijdens een lange reis.

Deze reis naar Polen past in wat een ware "reisperiode" lijkt te zijn voor Dua Lipa. Slechts enkele weken eerder was ze op safari in Zuid-Afrika, waar ze de nationale parken Kruger en Sabi Sands bezocht. In april werd ze ook gespot in Palermo, Sicilië, waar ze zich volgens Condé Nast Traveler voorbereidde op haar huwelijk met verloofde Callum Turner in Villa Igiea, een hotel van Rocco Forte. De verloving is bevestigd voor juni 2025.

Met deze vakkundig gecreëerde "kantoorsirene"-look bewijst Dua Lipa eens te meer haar talent om van elke verschijning een langverwacht mode-moment te maken. Ze ontwikkelt een verhalende stijl waarbij elke outfit een nieuw verhaal vertelt over haar huidige tijdperk. Eén ding is zeker: waar ze ook gaat, alle ogen zijn op haar gericht.

Ik ben Fabienne, schrijfster voor de website The Body Optimist. Ik ben gepassioneerd door de kracht van vrouwen in de wereld en hun vermogen om die te veranderen. Ik geloof dat vrouwen een unieke en belangrijke stem te bieden hebben, en ik voel me gemotiveerd om mijn steentje bij te dragen aan het bevorderen van gelijkheid. Ik doe mijn best om initiatieven te steunen die vrouwen aanmoedigen om op te staan en gehoord te worden.
Dit duo, gekozen door Harper Beckham, zou wel eens de inspiratiebron van het seizoen kunnen worden.

