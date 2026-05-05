Een ijzeren jurk: Kim Kardashians gewaagde modekeuze is even intrigerend als fascinerend.

Kim Kardashian pakt het groots aan op het Met Gala, en de editie van 2026 was daarop geen uitzondering. Op de trappen van het Metropolitan Museum of Art verscheen ze in een bronzen metalen borstplaat die meer op een sculptuur leek dan op een kledingstuk. En dat was precies de bedoeling.

Het thema "Kostuumkunst" als speelveld.

Het thema van het Met Gala 2026 was "Kostuumkunst", met als dresscode "Mode is kunst". Dit was een directe uitnodiging om de grenzen tussen kleding en kunst te vervagen. Kim Kardashian reageerde op deze uitnodiging met onverwachte precisie: ze omarmde popart en werkte samen met de Britse kunstenaar Allen Jones en het ontwerpduo Whitaker Malem, onder de creatieve leiding van Nadia Lee Cohen.

Een gebeeldhouwd bronzen kuras: het kunstwerk vóór het kledingstuk.

Kim Kardashian verscheen in een gebeeldhouwd bronzen borstpantser met een hoge, pantserachtige kraag, gecombineerd met een handgeschilderde, kleurrijke leren rok die aan de voorkant open was. In haar interview met Vogue legde ze haar keuze uit: "Hij is een kunstenaar, een van mijn favoriete kunstenaars, Allen Jones." Hiermee benadrukte ze dat de look niet zomaar een outfit was, maar een volwaardige artistieke samenwerking. Nude pumps en los, golvend blond haar maakten het bewust ingetogen ensemble compleet, afgezien van het pronkstuk.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Kim Kardashian (@kimkardashian)

Allen Jones en Whitaker Malem: Achter de schermen van Metal

Allen Jones is een Britse kunstenaar die geassocieerd wordt met de popartbeweging van de jaren 60, bekend om zijn sculpturen met vrouwelijke vormen die de grens tussen kunst en object doen vervagen. Whitaker Malem, daarentegen, zijn ontwerpers die gespecialiseerd zijn in leer en bewerkte materialen, en die regelmatig worden gevraagd voor filmproducties en de meest gewaagde maatwerkcreaties. Samen ontwierpen ze een stuk voor Kim Kardashian dat rechtstreeks binnen de traditie van body art past – een kledingstuk dat het lichaam transformeert in een canvas.

Een look die de meningen op sociale media verdeelt.

De reactie van de pers en internetgebruikers was direct en gemengd. Sommigen prezen de gedurfde look, die "echt bij het thema paste". Anderen waren echter verbijsterd door het oranje borststuk en de kleurrijke leren rok, en zagen niet meteen de link met popart. Uiteindelijk zou het lichaam of uiterlijk van een vrouw – of van wie dan ook – geen onderwerp van discussie moeten zijn: als Kim Kardashian voor deze jurk heeft gekozen, is dat simpelweg omdat ze hem mooi vindt, punt uit.

Een aanwezigheid op het Met Gala die geen tekenen van verzwakking vertoont.

Kim Kardashian bezoekt het Met Gala al sinds haar debuut in 2013 – toen ze zwanger was van North in een bloemenjurk van Givenchy. Sindsdien heeft elke verschijning een eigen cyclus van opwinding en controverse teweeggebracht: de Balenciaga-jurk in 2021 die haar gezicht bedekte, de op Marilyn Monroe geïnspireerde jurk in 2022.

Een gebeeldhouwd bronzen borstschild, een beschilderde leren rok en een popartkunstenaar erachter – Kim Kardashian presenteerde een van haar meest Met Gala-achtige looks van 2026. Wat op zich al opmerkelijk is, net als de outfit zelf.