"Ik ben niemand iets verschuldigd": Paris Jackson praat openhartig over haar relatie met haar vader.

Paris Jackson, de dochter van de King of Pop en tevens Amerikaanse singer-songwriter, actrice en model, was er lange tijd van overtuigd dat ze alles met haar vader, Michael Jackson, moest delen. Tegenwoordig verklaart ze ondubbelzinnig: ze is niemand iets verschuldigd.

"Ik ben niemand iets verschuldigd."

In de podcast Trying Not to Die van Jack Osbourne blikte Paris Jackson terug op haar relatie met het openbare leven. De oudste van Michael Jacksons drie kinderen, die in 2009 overleed, had lange tijd het gevoel dat ze "alles moest delen" met het publiek, ervan overtuigd dat het leven dat ze leidde een geschenk was van de fans van haar beroemde familie. "Dat is de laatste jaren radicaal veranderd, want ik denk niet dat iemand van ons iets aan iemand verschuldigd is," vertelde ze. Nu weigert ze nog langer toe te staan dat de manier waarop ze zich uitdrukt "geacteerd" overkomt.

Een persoonlijke band, geen parasociale.

De kern van haar reflectie ligt in het verschil tussen de liefde van een geliefde en die van een bewonderaar. Jarenlang werd van Paris Jackson verwacht dat ze op sociale media berichten plaatste en "de manier imiteerde waarop een fan zijn of haar liefde zou uiten". Ze benadrukt echter dat ze een intieme en persoonlijke band met haar vader had, geen oppervlakkige. "Ik leer nu dat ik mijn eigen intieme band kan hebben en dat ik het recht heb om die privé te houden", legt de jonge vrouw uit, voor wie deze herinnering "de mooiste is die er is".

Ze werd bekritiseerd vanwege haar stilzwijgen.

Paris Jackson is de controverses uit het verleden niet vergeten. Ze haalde de krantenkoppen omdat ze de verjaardag van haar vader, de datum van zijn overlijden en Vaderdag niet publiekelijk herdacht. De jonge vrouw staat volledig achter deze keuze: ze weigert haar liefde te uiten "door iemand na te doen die hem niet kende". "Want ik kende hem. Hij was mijn beste vriend", benadrukt ze.

"Ik ben op een prachtige plek met mijn vader."

Ver weg van de publieke aandacht zegt Paris Jackson een soort innerlijke rust te hebben gevonden. "Ik ben op een prachtige plek met mijn vader, en ik geniet ervan; het gaat niemand iets aan," bevestigt ze, en beschrijft het als een ware "vrijheid". Het is een ervaring die ze deelde met Jack Osbourne, de zoon van Ozzy Osbourne, die in 2025 overleed. Beiden zijn lid van wat ze gekscherend de "Club van Overleden Vaders" noemen, en ze zijn het over één ding eens: slechts een kleine kring van mensen kende de man achter de legende echt. "En dat is van jou. Je bent het niemand verschuldigd," vat Paris Jackson samen.

Door te kiezen voor stilte in plaats van een publieke vertoning, bevestigt Paris Jackson haar recht op privacy, zelfs met zo'n beroemde naam. Haar boodschap is duidelijk: de herinnering die ze aan haar vader koestert, is alleen van haar – en dat is precies wat die herinnering zo waardevol maakt.