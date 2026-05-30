"Ik accepteer mijn uiterlijk nu": Victoria Beckham (52) praat openhartig.

De Britse modeontwerpster en zakenvrouw Victoria Beckham sprak onlangs in een interview met The Times openhartig over haar relatie met haar imago en het ouder worden. Ze legde uit dat ze na jaren van zelfvertwijfel en onzekerheden eindelijk leert haar uiterlijk te accepteren.

Victoria Beckham vertelt dat ze zich jarenlang ongemakkelijk heeft gevoeld over haar imago.

Victoria Beckham, die sinds de jaren negentig bekend is dankzij de Spice Girls, heeft lange tijd onder de loep van het publiek en de media gestaan. In dit recente interview geeft ze toe dat ze een groot deel van haar leven een hekel heeft gehad aan haar uiterlijk.

Ze legt uit dat ze vaak druk voelde met betrekking tot haar imago, vooral in de jaren dat ze alomtegenwoordig was in de roddelbladen. Terugkijkend zegt ze echter dat ze een vredigere relatie met zichzelf heeft ontwikkeld. Victoria Beckham zegt dat ze zichzelf nu meer accepteert, zonder te proberen te voldoen aan externe verwachtingen. Ze schrijft deze persoonlijke ontwikkeling toe aan leeftijd en ervaring.

"Ik kan nu het verhaal sturen."

In dit interview legt Victoria Beckham uit dat de tijd haar in staat heeft gesteld "zich minder zorgen te maken over wat anderen denken". Ze beweert nu "de regie over het verhaal" rondom haar imago in handen te hebben, een manier om de controle terug te winnen over de publieke perceptie die lange tijd met haar in verband is gebracht.

Deze afstandelijkheid lijkt ook samen te hangen met haar persoonlijke en professionele volwassenheid. Victoria Beckham heeft zich de afgelopen jaren in de modewereld gevestigd met haar eigen merk en een identiteit opgebouwd die ver verwijderd is van die van de popster die ze ooit was. In haar eigen woorden beschrijft ze "een vorm van geleidelijke acceptatie", ver verwijderd van de eisen van perfectie die vaak aan vrouwen in de publieke oog worden gesteld.

Gezondheid en welzijn staan centraal in haar dagelijks leven.

Victoria Beckham geeft ook aan dat ze veel waarde hecht aan haar fysieke en mentale gezondheid. Ze legt uit dat ze nu meer sport dan toen ze 20 of 30 was, omdat ze vindt dat "leeftijd geen beperking mag zijn".

Ze benadrukt het belang van een goed gevoel over jezelf hebben in plaats van te streven naar een onrealistisch ideaalbeeld. Deze uitspraken weerspiegelen een bredere trend onder publieke figuren die openlijker spreken over onderwerpen als ouder worden, zelfacceptatie en de druk om te voldoen aan schoonheidsidealen.

Een moeder die oog heeft voor de ambities van haar kinderen.

Tijdens haar toespraak sprak Victoria Beckham ook over haar rol als moeder van haar vier kinderen. Ze legde uit dat ze "hen wil steunen in hun projecten zonder hen een specifieke richting op te leggen."

Victoria Beckham had dit onderwerp al eerder aangesneden in de podcast "Aspire with Emma Grede", waar ze benadrukte dat ze geen "autoritaire moeder" was. Haar belangrijkste doel, zo legde ze uit, is haar kinderen aan te moedigen hun eigen potentieel te ontwikkelen. Deze aanpak weerspiegelt een verlangen om zelfvertrouwen en vrijheid bij te brengen, wat haaks staat op de verwachtingen die soms aan gezinnen in de publieke belangstelling worden gesteld.

Een opener gesprek over ouder worden

Met dit interview voegt Victoria Beckham zich bij de groep beroemdheden die openlijk spreken over ouder worden en de uitdagingen die gepaard gaan met lichaamsbeeld. In een industrie die vaak wordt gekenmerkt door het streven naar eeuwige jeugd, vinden haar woorden weerklank bij veel vrouwen die met dezelfde vragen worstelen. Zonder belerend te willen zijn, deelt ze een persoonlijke ervaring en een intieme ontwikkeling die haar nu in staat lijkt te stellen deze nieuwe fase van haar leven met meer sereniteit tegemoet te treden.

Victoria Beckham zegt dat ze haar uiterlijk na jaren van onzekerheden en mediadruk geleidelijk aan accepteert. Door middel van haar persoonlijke reflecties presenteert ze een vrediger kijk op ouder worden, gericht op welzijn, zelfvertrouwen en zelfacceptatie.