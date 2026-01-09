Jennifer Aniston doorbreekt de mythe: haar echte haarkleur zal je verrassen.

Jennifer Aniston, sinds de populaire Amerikaanse sitcom "Friends" symbool van de "perfecte" Californische blondine, heeft een onverwachte onthulling gedaan over haar haar: ze is van nature brunette. De Amerikaanse actrice, regisseur en producent doorbreekt daarmee een mythe die al decennialang bestaat.

"Het is allemaal nep!": De ongefilterde onthulling

In een promotievideo voor haar merk Lolavie vraagt een fan haar: "Zou je weer brunette kunnen worden?" Zonder aarzeling antwoordt Jennifer Aniston met een glimlach: "Maar ik BEN een brunette!" Terwijl ze haar iconische lange blonde haar laat zien, voegt ze eraan toe: "Het is allemaal nep." Haar vriendin Courteney Cox, die bij haar is, bevestigt dit op humoristische wijze door een oude foto van Jennifer met donker haar te laten zien: "Zo ziet ze er echt uit!"

Voordat Rachel er was, was ze van nature brunette.

Voordat Jennifer Aniston Rachel Green speelde in "Friends" en het "Rachel"-kapsel wereldwijd populair maakte, had ze een warme, stralende bruine haarkleur, heel anders dan haar huidige look. Al meer dan 25 jaar is haar kenmerkende blonde haarkleur een professionele behandeling in de salon. De actrice omarmt deze transformatie volledig: "Veel iconische blondines, zoals Shakira of Brigitte Bardot, zijn van nature niet blond. Dat hoort bij het imago."

Een kleur die ze al eerder heeft durven dragen.

Dit is niet de eerste keer dat Jennifer Aniston met bruin haar op het scherm verschijnt. In "Horrible Bosses" (2011) vocht ze ervoor om die kleur te behouden, omdat die te ver afweek van haar gepolijste imago. "We waren bang dat het niet meer op mij zou lijken," zei ze destijds. Ironisch genoeg was het haar natuurlijke haarkleur.

Op weg naar een terugkeer naar bruin?

Toen haar werd gevraagd naar een mogelijke terugkeer naar haar oorspronkelijke haarkleur, antwoordde Jennifer Aniston openhartig: "Ik zou best weer brunette kunnen worden, ja." Deze uitspraak zorgde al snel voor veel ophef op sociale media en onder beautyfans.

Deze openlijke onthulling over haar natuurlijke haar zet vraagtekens bij het zorgvuldig opgebouwde imago van beroemdheden. Jennifer Aniston, lange tijd beschouwd als het archetype van de Hollywood-blondine, laat ons zien dat geen enkel icoon statisch is – en dat achter elk imago een realiteit schuilgaat die soms heel anders is.