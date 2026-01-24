Search here...

"Schitterend": deze beroemde Braziliaanse model van 61 jaar is een lust voor het oog op het strand.

Fabienne Ba.
@cristinacordula/Instagram

Gefotografeerd met een goudbruine teint en een oprechte glimlach bij het zwembad, bewijst Cristina Cordula dat je je op elke leeftijd goed in je vel kunt voelen – mocht iemand daar nog aan twijfelen. De Braziliaanse televisiepresentatrice en imagoconsulente, inmiddels Frans staatsburger, belichaamt een serene elegantie, een oprechte levensvreugde, ver verwijderd van de voorschriften die vrouwenlichamen een houdbaarheidsdatum zouden toekennen.

Sociale media veroverden

Cristina Cordula deelde onlangs een reeks foto's op Instagram met het onderschrift "Terug naar 2016", waarop ze te zien is op het strand en tijdens haar werk aan het toen populaire M6-programma "Nouveau look pour une nouvelle vie" (Een nieuwe look voor een nieuw leven). De foto's hebben een stortvloed aan reacties teweeggebracht: "Prachtig", "Natuurlijke schoonheid", "Je bent geen spat veranderd!" , "Echte inspiratie". Internetgebruikers prijzen deze vrouw die zich niet verontschuldigt voor haar leeftijd of haar publieke profiel, en die haar uiterlijk volledig omarmt zonder het te proberen te verbergen.

Een daad van verzet tegen heersende leeftijdsdiscriminatie.

Door zich op deze manier te presenteren, daagt Cristina Cordula het idee uit dat men na een bepaalde leeftijd discreet moet zijn of zich moet terugtrekken. Haar imago wordt een krachtig gebaar, een stille boodschap aan alle vrouwen: we kunnen van onszelf blijven houden, onszelf blijven uiten en onszelf blijven laten zien, zonder ons te hoeven conformeren aan de dictaten van de eeuwige jeugd. Voor velen is het het bewijs dat we ruimtes kunnen terugwinnen waarvan we dachten dat ze niet meer van ons waren. Het is niet het lichaam dat verontrustend is, maar de blik die gevormd wordt door onrealistische normen.

Uiteindelijk draait het in de foto's van Cristina Cordula niet alleen om uiterlijk, maar ook om ervaring: de geleefde jaren, de overwonnen beproevingen, de gemaakte keuzes. Ze herinnert ons eraan dat ware moderniteit in 2026 betekent dat vrouwen vrij met hun lichaam kunnen leven – of ze nu 20, 40 of 61 jaar oud zijn.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Ik ben Fabienne, schrijfster voor de website The Body Optimist. Ik ben gepassioneerd door de kracht van vrouwen in de wereld en hun vermogen om die te veranderen. Ik geloof dat vrouwen een unieke en belangrijke stem te bieden hebben, en ik voel me gemotiveerd om mijn steentje bij te dragen aan het bevorderen van gelijkheid. Ik doe mijn best om initiatieven te steunen die vrouwen aanmoedigen om op te staan en gehoord te worden.
Article précédent
"Ze is geen spat veranderd": Jessica Alba deelt op 44-jarige leeftijd oude foto's.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

"Ze is geen spat veranderd": Jessica Alba deelt op 44-jarige leeftijd oude foto's.

De Amerikaanse actrice, model en ondernemer Jessica Alba heeft oude foto's van zichzelf uit 2016 geplaatst, wat een...

Deze 44-jarige Braziliaanse model showt haar figuur op het strand.

Het Braziliaanse model en actrice Alessandra Ambrosio plaatste onlangs een foto op Instagram die meteen veel aandacht trok....

Van top tot teen in leer: Kim Kardashian zet de toon qua stijl op 45-jarige leeftijd.

Om de achtste verjaardag van haar dochter Chicago te vieren, koos Kim Kardashian voor een opvallende look: een...

Met haar korte haar zorgt Selena Gomez voor opschudding met een "Marilyn Monroe"-look.

Selena Gomez heeft het internet opnieuw in haar ban. De Amerikaanse singer-songwriter, actrice, producer en ondernemer deelde onlangs...

"Het is een schande": De outfit van deze zangeres zorgt voor een golf van kritiek.

Na een afwezigheid van 18 jaar maakte Hilary Duff op 19 januari 2026 haar grootse comeback op het...

Met haar "atypische" look herdefinieert deze schaatsster de regels van de sportmode.

De Amerikaanse kunstschaatsster Alysa Liu, zilveren medaillewinnares op de Amerikaanse kampioenschappen van 2026, verovert de harten van een...

© 2025 The Body Optimist