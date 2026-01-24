"Schitterend": deze beroemde Braziliaanse model van 61 jaar is een lust voor het oog op het strand.

Gefotografeerd met een goudbruine teint en een oprechte glimlach bij het zwembad, bewijst Cristina Cordula dat je je op elke leeftijd goed in je vel kunt voelen – mocht iemand daar nog aan twijfelen. De Braziliaanse televisiepresentatrice en imagoconsulente, inmiddels Frans staatsburger, belichaamt een serene elegantie, een oprechte levensvreugde, ver verwijderd van de voorschriften die vrouwenlichamen een houdbaarheidsdatum zouden toekennen.

Sociale media veroverden

Cristina Cordula deelde onlangs een reeks foto's op Instagram met het onderschrift "Terug naar 2016", waarop ze te zien is op het strand en tijdens haar werk aan het toen populaire M6-programma "Nouveau look pour une nouvelle vie" (Een nieuwe look voor een nieuw leven). De foto's hebben een stortvloed aan reacties teweeggebracht: "Prachtig", "Natuurlijke schoonheid", "Je bent geen spat veranderd!" , "Echte inspiratie". Internetgebruikers prijzen deze vrouw die zich niet verontschuldigt voor haar leeftijd of haar publieke profiel, en die haar uiterlijk volledig omarmt zonder het te proberen te verbergen.

Een daad van verzet tegen heersende leeftijdsdiscriminatie.

Door zich op deze manier te presenteren, daagt Cristina Cordula het idee uit dat men na een bepaalde leeftijd discreet moet zijn of zich moet terugtrekken. Haar imago wordt een krachtig gebaar, een stille boodschap aan alle vrouwen: we kunnen van onszelf blijven houden, onszelf blijven uiten en onszelf blijven laten zien, zonder ons te hoeven conformeren aan de dictaten van de eeuwige jeugd. Voor velen is het het bewijs dat we ruimtes kunnen terugwinnen waarvan we dachten dat ze niet meer van ons waren. Het is niet het lichaam dat verontrustend is, maar de blik die gevormd wordt door onrealistische normen.

Uiteindelijk draait het in de foto's van Cristina Cordula niet alleen om uiterlijk, maar ook om ervaring: de geleefde jaren, de overwonnen beproevingen, de gemaakte keuzes. Ze herinnert ons eraan dat ware moderniteit in 2026 betekent dat vrouwen vrij met hun lichaam kunnen leven – of ze nu 20, 40 of 61 jaar oud zijn.