Nicole Kidman begint aan een onverwacht project over vraagstukken rond het levenseinde.

De Australisch-Amerikaanse actrice, producente en regisseuse Nicole Kidman verraste velen door te onthullen dat ze zich voorbereidt op een rol die ver van filmsets afstaat. Ze wil leren hoe ze mensen in de laatste fase van hun leven kan ondersteunen, een project dat ze direct in verband brengt met het overlijden van haar moeder in 2024.

Nicole Kidman stort zich op een zeer persoonlijk project.

Nicole Kidman onthulde tijdens een toespraak aan de Universiteit van San Francisco dat ze een opleiding volgt tot stervensbegeleider, oftewel begeleider bij het levenseinde. Verschillende Amerikaanse media berichtten over deze uitspraak, die ze deed tijdens een openbare discussie op de campus.

Deze keuze markeert een onverwacht keerpunt in de carrière van de actrice. Nicole Kidman, die prijzen won voor haar film- en televisierollen, legde uit dat deze beslissing ook onderdeel was van haar persoonlijke ontwikkeling. Volgens berichten over haar toespraak presenteerde ze deze training als een manier om haar begrip van zorg, troost en aanwezigheid bij mensen in de laatste fase van hun leven te vergroten.

Een engagement geboren uit persoonlijke ervaring.

Nicole Kidman koppelde dit project aan het overlijden van haar moeder, Janelle Ann Kidman, in september 2024. Destijds verliet de actrice het filmfestival van Venetië nadat ze het nieuws over de dood van haar moeder had vernomen. Ze was daar net bekroond voor de film "Babygirl".

Volgens persberichten legde ze uit dat deze periode een zeer reële moeilijkheid aan het licht bracht: ondanks de aanwezigheid en goede wil van haar familie was het niet altijd mogelijk om er voortdurend voor hen te zijn. Dit besef bracht haar ertoe om externe steun te zoeken, iemand die een kalme, onpartijdige en troostende aanwezigheid kon bieden tijdens de laatste momenten van haar leven.

Een zeldzame openbare verklaring over een gevoelig onderwerp.

Het onderwerp kreeg nog meer aandacht omdat Nicole Kidman sprak over een zeer persoonlijke verbintenis, die heel anders was dan de meer traditionele aankondigingen van carrières. De Angelsaksische pers benadrukte het onverwachte karakter van deze onthulling, maar ook de diep menselijke dimensie ervan, in een context waarin beroepen in de palliatieve zorg steeds meer zichtbaarheid krijgen.

Deze verklaring komt ook op een moment dat de actrice openlijker spreekt over het verdriet om haar ouders. Haar vader, Anthony Kidman, overleed in 2014 en ze heeft herhaaldelijk haar waardering uitgesproken voor de doorslaggevende invloed die haar ouders op haar leven en carrière hebben gehad.

Door aan te kondigen dat ze een opleiding volgt in palliatieve zorg, onthult Nicole Kidman een onverwachte kant van haar leven. Dit project, ontstaan uit een persoonlijk verlies, belicht een discrete maar krachtige aanpak, gericht op comfort en zorg voor anderen.