Op 49-jarige leeftijd straalt Kerry Washington in een spectaculaire gouden outfit.

Tijdens de Gotham TV Awards 2026 in New York schitterde de Amerikaanse actrice, producente en regisseuse Kerry Washington op de rode loper in een spectaculaire gouden jurk. Haar verschijning was des te opvallender omdat ze die avond de eregast was.

Een spectaculaire gouden look

Voor de ceremonie in Cipriani Wall Street koos Kerry Washington voor een lange, gouden jurk met een metallic, vloeiend effect die bij elke beweging het licht ving. De jurk had een diepe V-hals en een gedraaide draperie bij de hals, wat een sculpturaal accent aan de look gaf. De actrice maakte haar outfit compleet met gouden oorbellen en koos voor volumineuze krullen, gecombineerd met een stralende make-up. Een monochrome look, zowel ingetogen als stralend.

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Een avond gewijd aan eerbetoon

Naast haar stijlvolle verschijning viel dit optreden samen met een prestigieuze prijsuitreiking. Kerry Washington ontving de Spotlight Tribute, een prijs die haar gehele carrière als actrice en producente erkent. De Amerikaanse regisseur Lesli Linka Glatter hield de toespraak en prees "haar zeldzame vermogen om stilte te beheersen en zeer complexe personages te belichamen". Dit gaf Kerry Washington de gelegenheid om te reflecteren op haar beginjaren en het belang van het delen van de aandacht met andere getalenteerde mensen.

Een televisie-icoon

Kerry Washington, oorspronkelijk afkomstig uit de Bronx in New York, heeft zich ontpopt tot een van de meest vooraanstaande figuren op televisie. Ze werd beroemd door haar rol als Olivia Pope in de serie "Scandal" en was in 2012 de eerste zwarte vrouw die sinds 1974 de hoofdrol speelde in een dramaserie op een grote Amerikaanse zender. Naast haar werk als producent via haar bedrijf Simpson Street, speelde ze onlangs een hoofdrol in de serie "Imperfect Women" en zet ze haar carrière voort, die bekroond is met talloze prijzen.

Met een schitterende gouden jurk en een eerbetoon dat haar carrière waardig was, maakte Kerry Washington een blijvende indruk tijdens de Gotham TV Awards van 2026. Ze bevestigde haar status als icoon, evenzeer op haar gemak op de rode loper als in de rollen die haar beroemd hebben gemaakt.