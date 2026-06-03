Actrice Chase Infiniti trok alle aandacht op de rode loper in een roze jurk met veren.

De Amerikaanse actrice Chase Infiniti maakte een verpletterende indruk op de rode loper van de Gotham TV Awards 2026 in New York. Gekleed in een roze jurk versierd met veren, trok ze alle aandacht naar zich toe tijdens de ceremonie die de beste televisieprogramma's in het zonnetje zette. Haar opvallende verschijning werd bekroond met een prestigieuze prijs.

Een spectaculaire roze jurk

Voor de gelegenheid koos Chase Infiniti voor een lange, zwierige, poederroze jurk met een weelderige sleep die zich over de rode loper uitstrekte. Het meest opvallende detail was een stola van veren in dezelfde roze tint, die ze om haar armen droeg en die een dramatische touch aan de hele look gaf. De actrice droeg haar haar in natuurlijke krullen en koos voor subtiele sieraden, wat resulteerde in een romantische en theatrale uitstraling. Deze look contrasteerde sterk met de meer ingetogen outfits die veel anderen die avond droegen.

Chase Infiniti bij de Gotham Television Awards 2026 🩷 pic.twitter.com/EE7WGZZyyY — 󠁯best of chase infiniti (@chasesinfiniti) 1 juni 2026

Een dubbel geslaagde avond

Los van haar stijl zal deze verschijning vooral herinnerd worden vanwege een belangrijke prestatie. Chase Infiniti won de prijs voor beste actrice in een dramaserie voor haar rol in "The Testaments", de Hulu-serie gebaseerd op de roman van Margaret Atwood, een vervolg op "The Handmaid's Tale". Deze onderscheiding bevestigt haar bliksemcarrière in de televisiewereld.

Een rijzende ster in de mode- en filmwereld.

Chase Infiniti heeft zich ontpopt als een van de nieuwe gezichten om in de gaten te houden. Ze werd met name ontdekt door de film "One Battle After Another" en heeft sindsdien talloze opvallende verschijningen op de rode loper gemaakt. Onlangs werd ze benoemd tot ambassadrice van Louis Vuitton. Als afgestudeerde van Columbia College Chicago combineert ze nu lovende kritieken met de status van een opkomend mode-icoon.

Tussen een roze jurk met veren en een acteerprijs in de wacht sleepte Chase Infiniti een wel heel bijzondere avond door tijdens de Gotham TV Awards 2026. De actrice bevestigt dat ze tot de opkomende talenten behoort om in de gaten te houden, zowel vanwege haar rolkeuze als vanwege haar gedurfde keuzes op de rode loper.

