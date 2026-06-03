Actrice Chase Infiniti trok alle aandacht op de rode loper in een roze jurk met veren.

Léa Michel
@chaseinfiniti / Instagram

De Amerikaanse actrice Chase Infiniti maakte een verpletterende indruk op de rode loper van de Gotham TV Awards 2026 in New York. Gekleed in een roze jurk versierd met veren, trok ze alle aandacht naar zich toe tijdens de ceremonie die de beste televisieprogramma's in het zonnetje zette. Haar opvallende verschijning werd bekroond met een prestigieuze prijs.

Een spectaculaire roze jurk

Voor de gelegenheid koos Chase Infiniti voor een lange, zwierige, poederroze jurk met een weelderige sleep die zich over de rode loper uitstrekte. Het meest opvallende detail was een stola van veren in dezelfde roze tint, die ze om haar armen droeg en die een dramatische touch aan de hele look gaf. De actrice droeg haar haar in natuurlijke krullen en koos voor subtiele sieraden, wat resulteerde in een romantische en theatrale uitstraling. Deze look contrasteerde sterk met de meer ingetogen outfits die veel anderen die avond droegen.

Een dubbel geslaagde avond

Los van haar stijl zal deze verschijning vooral herinnerd worden vanwege een belangrijke prestatie. Chase Infiniti won de prijs voor beste actrice in een dramaserie voor haar rol in "The Testaments", de Hulu-serie gebaseerd op de roman van Margaret Atwood, een vervolg op "The Handmaid's Tale". Deze onderscheiding bevestigt haar bliksemcarrière in de televisiewereld.

Een rijzende ster in de mode- en filmwereld.

Chase Infiniti heeft zich ontpopt als een van de nieuwe gezichten om in de gaten te houden. Ze werd met name ontdekt door de film "One Battle After Another" en heeft sindsdien talloze opvallende verschijningen op de rode loper gemaakt. Onlangs werd ze benoemd tot ambassadrice van Louis Vuitton. Als afgestudeerde van Columbia College Chicago combineert ze nu lovende kritieken met de status van een opkomend mode-icoon.

Tussen een roze jurk met veren en een acteerprijs in de wacht sleepte Chase Infiniti een wel heel bijzondere avond door tijdens de Gotham TV Awards 2026. De actrice bevestigt dat ze tot de opkomende talenten behoort om in de gaten te houden, zowel vanwege haar rolkeuze als vanwege haar gedurfde keuzes op de rode loper.

Léa Michel
Léa Michel
Met een passie voor huidverzorging, mode en film besteed ik mijn tijd aan het verkennen van de nieuwste trends en het delen van inspirerende tips om je goed in je vel te voelen. Schoonheid schuilt voor mij in authenticiteit en welzijn, en dat motiveert me om praktisch advies te geven over hoe je stijl, huidverzorging en persoonlijke voldoening kunt combineren.
Article précédent
Claudia Schiffer poseert naast Cristiano Ronaldo op een foto die veel ophef veroorzaakt.
Article suivant
Op 49-jarige leeftijd straalt Kerry Washington in een spectaculaire gouden outfit.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

"Elegantie kent geen leeftijdsgrens": op 68-jarige leeftijd betovert Michelle Pfeiffer in een verfijnde witte jurk.

De Amerikaanse actrice Michelle Pfeiffer maakte furore op de rode loper van de Gotham Television Awards 2026 in...

Op 49-jarige leeftijd straalt Kerry Washington in een spectaculaire gouden outfit.

Tijdens de Gotham TV Awards 2026 in New York schitterde de Amerikaanse actrice, producente en regisseuse Kerry Washington...

Claudia Schiffer poseert naast Cristiano Ronaldo op een foto die veel ophef veroorzaakt.

Het was Claudia Schiffer zelf die deze foto weer onder de aandacht bracht. Door een foto van zichzelf...

Om haar 28e huwelijksjubileum te vieren, deelde Cindy Crawford een foto die haar fans ontroerde.

Het Amerikaanse supermodel Cindy Crawford en haar echtgenoot, de Amerikaanse zakenman Rande Gerber, vieren bijna dertig jaar huwelijk....

Deze zes maanden zwangere model loopt in badkleding over de catwalk en verrast internetgebruikers.

Moet je alles op pauze zetten als je een baby verwacht? Katie Austin gaf daar op haar eigen...

De bruiloft van Dua Lipa: de zangeres ontroert haar fans met nieuwe foto's.

De Britse singer-songwriter Dua Lipa heeft de eerste beelden van haar huwelijk met de Britse acteur Callum Turner,...