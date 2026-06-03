"Elegantie kent geen leeftijdsgrens": op 68-jarige leeftijd betovert Michelle Pfeiffer in een verfijnde witte jurk.

De Amerikaanse actrice Michelle Pfeiffer maakte furore op de rode loper van de Gotham Television Awards 2026 in New York. Gekleed in een elegante witte jurk, betoverde ze het publiek, zowel online als in het echt, tijdens een evenement dat mede ter ere van haar was georganiseerd.

Een ivoorwitte jurk

Voor deze gelegenheid koos Michelle Pfeiffer een ivoorkleurige jurk, die eenvoud en verfijning combineert. Het mouwloze model is voorzien van delicate, reliëfachtige bloemenborduursels op het lijfje, die een textuurrijk, bijna vederachtig effect creëren. De jurk loopt uit in een geplooide rok, wat beweging en lichtheid aan de algehele look toevoegt. De actrice droeg haar golvende blonde haar los en koos voor een stralende make-up en pumps met spitse neuzen voor een tijdloos silhouet.

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Een stortvloed aan online complimenten

Veel internetgebruikers prezen haar elegantie en lieten een stortvloed aan lovende reacties binnenkomen: "Elegantie kent geen leeftijd" , "subliem" ... Al deze berichten getuigen van de blijvende bewondering die Michelle Pfeiffer opwekt; haar stijl is een maatstaf.

Een avond in de vorm van een eerbetoon.

Naast de mode viel dit optreden samen met een prestigieuze prijsuitreiking. Michelle Pfeiffer ontving de Legend Tribute, een onderscheiding die haar grote bijdrage aan film en televisie erkent. Zichtbaar ontroerd vertelde de actrice dat ze zich "thuis" voelde tijdens de ceremonie, een verwijzing naar een van haar iconische rollen: die van Catwoman in "Batman Returns". Een passend eerbetoon voor een artiest met een carrière van meer dan vier decennia.

Een legendarische carrière

Michelle Pfeiffer verwierf in de jaren 80 grote bekendheid op het witte doek met films als "Scarface", "Dangerous Liaisons" en "The Fabulous Baker Boys". Meer recent keerde ze terug naar de televisie met twee veelgeprezen series: "Margo's Got Money Trouble" op Apple TV+ en "The Madison" op Paramount+. Met drie Oscarnominaties bevestigt ze haar status als een belangrijke figuur in Hollywood.

Gehuld in een schitterende witte jurk en met een eerbetoon dat haar carrière waardig was, schitterde Michelle Pfeiffer tijdens de Gotham Television Awards 2026. Ze bewees eens te meer dat elegantie en talent geen houdbaarheidsdatum kennen. Haar verschijning zal ongetwijfeld een van de hoogtepunten van de avond blijven.