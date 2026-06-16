Met een laag uitgesneden spijkerbroek blaast Kylie Jenner een iconische trend uit de jaren 2000 nieuw leven in.

Kylie Jenner heeft een talent voor het nieuw leven inblazen van trends. De Amerikaanse zakenvrouw deelde een reeks foto's met een uitgesproken jaren 2000-esthetiek, waarin ze een iconisch kledingstuk uit dat decennium terugbrengt: laag uitgesneden jeans. Een terugkeer naar de wortels van de mode, perfect passend bij de nostalgische golf die momenteel zowel de catwalks als sociale media inspireert.

De grote comeback van de laaggesneden jeans.

Op deze retro-achtige foto's, die doen denken aan editorials uit de vroege jaren 2000, poseert Kylie Jenner in een laag uitgesneden jeans gecombineerd met een simpel zwart topje. De setting – een raam met uitzicht op de gebouwen van New York City, antieke boeken op de vloer – versterkt dit vintage gevoel. Op een andere foto presenteert ze de trend in een lossere variant, met een wijde, zwierige jeans. Twee variaties op hetzelfde basisstuk, dat symbool is geworden voor de heropleving van de "Y2K"-garderobe.

Kylie Jenner voor KHY zomer 2026 pic.twitter.com/1Wc1p3VQkX — Luv (@cherrymagazinee) 11 juni 2026

Kylie Jenner, trendsetter

Jeans met een lage taille zijn een trend waarover de meningen verdeeld zijn. Ze werden lange tijd als ouderwets, zelfs 'ordinair', beschouwd, maar hebben de afgelopen seizoenen een aanzienlijke heropleving in populariteit gekend. Hoewel de terugkeer van jeans met een lage taille overal zichtbaar is, heeft Kylie Jenner hierin een belangrijke rol gespeeld. Ze loopt regelmatig voorop met deze jaren 2000-esthetiek, die ze in haar verschillende outfits verwerkt. Door deze look te dragen, bevestigt ze haar status als een ware trendsetter.

Met deze laag uitgesneden jeans brengt Kylie Jenner opnieuw een ode aan de jaren 2000, waarmee ze bevestigt dat dit decennium nog nooit zo'n grote inspiratiebron is geweest voor de hedendaagse mode. Het zal ongetwijfeld een nieuwe golf van "Y2K"-stijlliefhebbers inspireren.

