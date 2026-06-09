Actrice Sharon Stone vertelt over de ruzie die een einde maakte aan haar huwelijk.

Sharon Stone stemde ermee in om openhartig te spreken over een van de pijnlijkste momenten in haar leven. In de Amerikaanse podcast " The Person Who Believed In Me ", gepresenteerd door David Begnaud, onthulde de Amerikaanse actrice en filmproducente waarom haar tweede huwelijk strandde.

Een diagnose die alles verandert.

Het begon allemaal begin jaren 2000. In die tijd ontdekte Sharon Stone dat ze meerdere tumoren had. Eén daarvan was bijzonder verontrustend. "Hij was groter dan mijn hele linkerkant van mijn borst," vertelde ze. De dokter kwam bij haar thuis om de volgende stappen uit te leggen: hij adviseerde een spoedige dubbele mastectomie.

"Als ze die grootte bereiken, weten we over het algemeen, zelfs vóór de operatie, dat het kanker is," legde hij haar uit. Sharon Stone wist echter diep van binnen dat het dat niet was. "Ik zei tegen hem: 'Ik heb geen kanker.' En hij antwoordde: 'Dat kun je niet bepalen.' En ik zei: 'Jawel, dat kan ik wel. Ik bepaal het.'" Een intuïtie die later juist bleek te zijn.

De beslissing om een bilaterale mastectomie uit te voeren

Ondanks haar overtuigingen koos de actrice uit "Basic Instinct" ervoor om de operatie te ondergaan. "Omdat ik geen grapje maak," legde ze eenvoudig uit. Een beslissing ingegeven door voorzichtigheid in plaats van angst – en een beslissing die artsen zouden toejuichen: "Als ik meer patiënten zoals zij had, zouden er vandaag de dag meer vrouwen in leven zijn," vertrouwde haar chirurg haar toe. Eén stem ontbrak echter: die van haar toenmalige echtgenoot. En precies daar veranderde alles.

De reactie die het einde aankondigde

“Mijn man zei: ‘Dat is belachelijk.’ En hij stond op en verliet de kamer,” vertelt ze. Op de vraag naar de reden voor zijn woede geeft Sharon Stone een ondubbelzinnig antwoord: haar man was woedend, niet omdat hij dacht dat ze ziek zou kunnen zijn, maar omdat ze bereid was haar borstimplantaten te laten verwijderen. “Ik neem de beslissingen, niet hij,” reageert ze. De schade was echter al aangericht. “Dat was het einde van het huwelijk. Het was voorbij. Hij was klaar met me. (...) Hij vond dat ik te veel beslissingen in mijn eentje nam,” vat ze samen.

Een huwelijk tussen 1998 en 2004, en een detail dat later aan het licht kwam.

Hoewel Sharon Stone de persoon in kwestie niet bij naam noemde, maakt de context het gemakkelijk om haar ex-man te identificeren: het gaat om Phil Bronstein, een Amerikaanse journalist met wie ze in 1998 trouwde voordat het paar in 2004 officieel uit elkaar ging. Wat betreft de tumoren, deze blijken uiteindelijk goedaardig te zijn – de actrice had daarom geen dubbele mastectomie nodig.

In 2021 onthulde ze echter een andere pijnlijke episode die verband hield met dezelfde ingreep: haar chirurg zou destijds grotere borstprotheses hebben geïmplanteerd dan afgesproken, zonder haar toestemming. Deze reeks gebeurtenissen zegt veel over wat vrouwen kunnen meemaken in hun relatie met hun eigen lichaam.

Met dit getuigenis brengt Sharon Stone aan het licht wat voor velen nog steeds een taboe is: de moeilijkheid die sommige vrouwen ondervinden om hun medische keuzes gerespecteerd te krijgen door hun omgeving. Ze herinnert ons er ook aan dat geen enkele beslissing van zo'n persoonlijke aard ooit onderworpen zou mogen zijn aan het oordeel van wie dan ook, zelfs niet van iemand die dicht bij hen staat.