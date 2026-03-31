De 56-jarige actrice Heather Graham trekt de aandacht met een "gedurfde" look.

De Amerikaanse actrice en producente Heather Graham trok onlangs de aandacht met een reeks casual-chique looks die ze onthulde tijdens de promotie van haar nieuwe film "They Will Kill You". Ze benadrukt haar stijl met een bohemian esthetiek geïnspireerd op de jaren 70, waarbij ze vintage stukken combineert met hedendaagse silhouetten.

Een retrostijl om zijn nieuwe film te promoten.

In een bericht op haar sociale media liet Heather Graham verschillende outfits zien die ze droeg tijdens haar promotietour voor "They Will Kill You". Een retro-stijl taupe suède jasje, open gedragen voor een minimalistische look, viel daarbij in het bijzonder op. Dit exemplaar van Veronica Beard onderscheidt zich door de kraagloze snit, de knopen in schildpadmotief en de opgestikte zakken, die doen denken aan iconische mode uit de jaren 70.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Heather Graham (@imheathergraham)

Een garderobe geïnspireerd op de jaren 70.

De actrice, die bekend staat om haar voorliefde voor bohemian silhouetten, combineerde dit jasje met een high-waisted jeans met wijde pijpen, wat de vintage uitstraling van de outfit versterkte. Deze stijlkeuze weerspiegelt een bredere trend die gestructureerde snitten en natuurlijke stoffen nieuw leven inblaast, elementen die momenteel erg prominent aanwezig zijn in de mode.

In haar bericht liet Heather Graham ook andere outfits zien die ze droeg tijdens promotionele evenementen, waaronder een zwart-wit gestreepte blazerjurk die de "office siren"-trend omarmt. Dit silhouet, gekenmerkt door een gestructureerde snit en een uitgesproken halslijn, illustreert de blijvende invloed van maatwerk in hedendaagse collecties.

Heather Graham koos ook voor een monochrome outfit bestaande uit een wit ensemble met een aansluitende top en een broek met hoge taille, gecombineerd met sandalen met bandjes. Deze look contrasteert met de bohemian uitstraling van het suède jasje en laat de stilistische diversiteit zien die ze tijdens de promotie van de film "They Will Kill You" tentoonspreidde.

Een nog steeds actieve carrière

Heather Graham heeft een rijke carrière van decennia in de film- en televisiewereld achter de rug. Ter gelegenheid van de release van "They Will Kill You" sprak ze ook over haar ervaringen op de set, waaronder de evolutie van werkwijzen zoals de aanwezigheid van intimiteitscoördinatoren tijdens gevoelige scènes. Ze benadrukte dat "deze maatregelen bedoeld zijn om de veiligheid en het respect voor de acteurs te vergroten", maar erkende tegelijkertijd dat "deze nieuwe methoden soms een aanpassingsperiode vergen".

Met deze opvallende verschijningen bevestigt Heather Graham haar toewijding aan expressieve en persoonlijke mode. Haar keuze voor silhouetten geïnspireerd op de jaren 70 laat zien hoe bepaalde vintage invloeden nog steeds een inspiratiebron vormen voor rode lopers en promotionele evenementen, en benadrukt tegelijkertijd haar blijvende invloed in de entertainmentindustrie.