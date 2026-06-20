Met haar outfit met "scheureffect" maakt Kehlani furore in de woestijn.

De Amerikaanse zangeres, songwriter en danseres Kehlani deelde een reeks foto's op Instagram, genomen in de woestijn, waarop ze een outfit met een verwassen look draagt. De look viel meteen in de smaak bij haar volgers – de post heeft al meer dan 500.000 likes gekregen.

Een outfit met een "gescheurd effect".

De kern van deze look is een bewust 'verweerde' esthetiek, bestaande uit gerafelde zomen en rafelige randen. Kehlani droeg een mouwloze crop top in donkerbruin met een vierkante halslijn, gecombineerd met een bijpassende rok die verlengd werd door lange, gerafelde stroken stof, als zwevende vodden. Het ensemble heeft een chique, ietwat landelijke, 'survival'-uitstraling, ergens tussen haute couture en een post-apocalyptische wereld.

Accessoires in dezelfde stijl

Om deze outfit compleet te maken, koos Kehlani voor bijpassende accessoires: brede bruine armbanden, een opvallende ketting met tribale invloeden en hoge bruine suède laarzen. Voor haar make-up droeg ze haar haar los en bracht ze make-up aan in rokerige bruine tinten, die perfect aansloten bij de omgeving. Al deze details versterken de samenhangende look van dit ensemble, dat is uitgevoerd in een aardse kleurenpalette.

Een woestijnlandschap

De locatiekeuze was allesbehalve toevallig. Kehlani fotografeerde midden in de woestijn en koos voor een perfecte harmonie tussen haar outfit en de omgeving, met een kleurenpalet van bruin en zand. "Er kan van alles misgaan als we te hard over deze weg rijden...", schreef ze bij de foto, waarmee ze de mysterieuze en filmische sfeer van de serie benadrukte. In de reacties overlaadden haar fans haar met lof en prezen ze "een gedurfde en meesterlijke enscenering".

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Een kunstenaar met een kenmerkende stijl.

Deze publicatie bevestigt Kehlani's voorliefde voor een gedurfde esthetiek. Nadat ze naam heeft gemaakt in de R&B-scene en meerdere geprezen albums heeft uitgebracht, cultiveert ze een vrij en assertief imago, zowel in haar muziek als in haar kledingkeuze. Haar publieke optredens tonen een waar gevoel voor drama.

Met deze 'gescheurde' outfit en de woestijnsetting creëert Kehlani een look die balanceert tussen mode en performancekunst. Door te kiezen voor een rauwe esthetiek en een samenhangende wereld, bewijst ze eens te meer dat ze graag buiten de gebaande paden denkt.