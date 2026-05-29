In een zwarte "gotische" outfit zorgde Karol G voor een sensatie op de rode loper.

Anaëlle G.
@karolg / Instagram

Tijdens de American Music Awards (AMAs) van 2026 koos de Colombiaanse Latin trap- en reggaetonzangeres Karol G voor een donkere look. Ze maakte een verpletterende indruk op de rode loper in een top die deel uitmaakte van een zwart tweedelig ensemble.

Een donker silhouet voor de American Music Awards.

In Las Vegas arriveerde Karol G bij de 52e American Music Awards in een opvallend donkere outfit. Haar ensemble bestond uit een top en een bijpassende zwarte ballonrok. De top, met gescheurde mouwen, werd over een driehoekige bralette gedragen, waardoor haar buik zichtbaar was. Als accessoires koos Karol G voor lange turquoise oorbellen.

Op het gebied van haarstyling creëerde haarstylist Cesar Deleon Ramirez zwierige krullen met een zoutwatereffect die vrij over haar schouders vielen. Haar make-up was een perfecte balans tussen zachtheid en intensiteit: een snoeproze blush op haar jukbeenderen en in het midden van haar lippen, gecombineerd met smokey oogschaduw. Een vakkundig samenspel van contrasten, dat perfect aansloot bij de rest van haar outfit.

Een prestigieuze prijs en een opmerkelijke prestatie.

De avond van Karol G eindigde niet op de rode loper. Later die avond werd ze geëerd met de International Artist Award of Excellence, uitgereikt door John Legend – een hoogtepunt in haar carrière. Voor de gelegenheid had ze zich omgekleed in een met kralen versierde bandeau-top met één schouder en een asymmetrische minirok van mesh, gecombineerd met transparante pumps met open neus.

In deze outfit zong ze ook haar hit "Ivonny Bonita" uit 2025 op het podium. De ceremonie in de MGM Grand Garden Arena, gepresenteerd door de Amerikaanse rapper Queen Latifah, bracht andere artiesten samen, zoals de Amerikaanse meidenband Katseye, de Britse rockzanger en muzikant Billy Idol en de Australische countryzanger en gitarist Keith Urban.

Tussen transparantie, deconstructie en gotische accenten bewees Karol G opnieuw haar stilistische durf. Bekroond en geprezen, maakte ze van de AMAs-avond een waar hoogtepunt, zowel op de rode loper als op het podium.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Ik ben gepassioneerd door mode en altijd op zoek naar trends die onze tijd weerspiegelen. Ik vind het geweldig om te observeren hoe mensen zich kleden, waarom ze dat doen en wat mode over ons onthult. Naast de catwalks en silhouetten, zijn het de verhalen die me echt fascineren.
Article précédent
"Een betoverende natuurlijkheid": op 50-jarige leeftijd straalt Ali Larter zonder make-up.
Article suivant
Deze outfit van actrice Megan Stalter zorgt voor verdeelde meningen op internet.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

"Mijn lichaam is van mij": Dit model reflecteert op haar relatie met cosmetische chirurgie.

Door een operatie te ondergaan om "een deel van haar figuur te verkleinen", zegt de Amerikaanse beroemdheid Courtney...

Op de rode loper straalt Camila Mendes in een zwierige jurk.

De Amerikaanse actrice en producente Camila Mendes maakte een verbluffende indruk op de Londense première van de film...

Deze outfit van actrice Megan Stalter zorgt voor verdeelde meningen op internet.

Tijdens de American Music Awards (AMAs 2026) brak de Amerikaanse comédienne, actrice en zangeres Megan Stalter opnieuw met...

"Een betoverende natuurlijkheid": op 50-jarige leeftijd straalt Ali Larter zonder make-up.

De Amerikaanse actrice en producente Ali Larter laat haar natuurlijke schoonheid meer dan ooit zien. Ter gelegenheid van...

"Een tijdloos icoon": op 59-jarige leeftijd betovert Salma Hayek in een retro-look.

De Mexicaans-Amerikaans-Libanese actrice, regisseur en producent Salma Hayek bewijst dat elegantie geen leeftijd kent. Aan de Franse Rivièra...

Zangeres Olivia Rodrigo verwerpt de kritiek op haar babydolljurk.

De Amerikaanse singer-songwriter, muzikante en actrice Olivia Rodrigo werd bekritiseerd vanwege de babydoll-jurk die ze op het podium...