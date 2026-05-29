In een zwarte "gotische" outfit zorgde Karol G voor een sensatie op de rode loper.

Tijdens de American Music Awards (AMAs) van 2026 koos de Colombiaanse Latin trap- en reggaetonzangeres Karol G voor een donkere look. Ze maakte een verpletterende indruk op de rode loper in een top die deel uitmaakte van een zwart tweedelig ensemble.

Een donker silhouet voor de American Music Awards.

In Las Vegas arriveerde Karol G bij de 52e American Music Awards in een opvallend donkere outfit. Haar ensemble bestond uit een top en een bijpassende zwarte ballonrok. De top, met gescheurde mouwen, werd over een driehoekige bralette gedragen, waardoor haar buik zichtbaar was. Als accessoires koos Karol G voor lange turquoise oorbellen.

Op het gebied van haarstyling creëerde haarstylist Cesar Deleon Ramirez zwierige krullen met een zoutwatereffect die vrij over haar schouders vielen. Haar make-up was een perfecte balans tussen zachtheid en intensiteit: een snoeproze blush op haar jukbeenderen en in het midden van haar lippen, gecombineerd met smokey oogschaduw. Een vakkundig samenspel van contrasten, dat perfect aansloot bij de rest van haar outfit.

Een prestigieuze prijs en een opmerkelijke prestatie.

De avond van Karol G eindigde niet op de rode loper. Later die avond werd ze geëerd met de International Artist Award of Excellence, uitgereikt door John Legend – een hoogtepunt in haar carrière. Voor de gelegenheid had ze zich omgekleed in een met kralen versierde bandeau-top met één schouder en een asymmetrische minirok van mesh, gecombineerd met transparante pumps met open neus.

In deze outfit zong ze ook haar hit "Ivonny Bonita" uit 2025 op het podium. De ceremonie in de MGM Grand Garden Arena, gepresenteerd door de Amerikaanse rapper Queen Latifah, bracht andere artiesten samen, zoals de Amerikaanse meidenband Katseye, de Britse rockzanger en muzikant Billy Idol en de Australische countryzanger en gitarist Keith Urban.

Tussen transparantie, deconstructie en gotische accenten bewees Karol G opnieuw haar stilistische durf. Bekroond en geprezen, maakte ze van de AMAs-avond een waar hoogtepunt, zowel op de rode loper als op het podium.