"Het is gewaagd voor haar leeftijd": Vera Wang, 76 jaar oud, zorgt voor opschudding met een outfit die veel aandacht trekt.

De Chinees-Amerikaanse modeontwerpster Vera Wang is niet van plan zich aan conventies te conformeren. Ze zorgde onlangs voor opschudding tijdens het Fragrance Foundation Awards-gala in New York. Haar verschijning verdeelde internetgebruikers direct, met zowel bewondering als opmerkingen over haar leeftijd.

Een outfit van Vera Wang

Voor de gelegenheid droeg de ontwerpster – niet geheel verrassend – een creatie van haar eigen label. Haar outfit bestond uit een zwarte crop top gecombineerd met een laag uitgesneden rok met uitsnijdingen in de taille, afgemaakt met lange pastelblauwe operahandschoenen. Zoals we van haar gewend zijn, completeerde Vera Wang het ensemble met haar kenmerkende oversized zonnebril, een accessoire dat haar handelsmerk is geworden en dat ze draagt als een waar middel voor persoonlijke expressie.

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Gemengde reacties

Deze verschijning riep gemengde reacties op. In de reacties vonden sommige internetgebruikers de outfit "gedurfd voor haar leeftijd", terwijl vele anderen "haar durf en vrijheid" prezen. Verschillenden vergeleken haar zelfs met Audrey Hepburn en loofden "haar tijdloze elegantie".

Dit debat onthult de nog steeds hardnekkige opvatting over hoe vrouwen zich zouden moeten kleden naarmate ze ouder worden. Laten we niet vergeten: het lichaam en uiterlijk van vrouwen – net als dat van iedereen – zouden niet aan een oordeel onderworpen moeten zijn. Iedereen is vrij om zich te kleden zoals hij of zij wil, ongeacht leeftijd, lichaamsbouw of uiterlijk.

Een icoon die alle leeftijdsgebonden conventies tart.

Geconfronteerd met dit soort reacties heeft Vera Wang altijd een duidelijk standpunt ingenomen: voor haar is leeftijd slechts een getal. De ontwerpster heeft al eerder aangegeven dat ze hoopt, door middel van haar verschijningen, "vrouwen te helpen zich comfortabeler en zelfverzekerder te voelen". Voor haar zijn er "veel definities van wat een vrouw kan zijn".

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Een ontwerper die meer dan ooit in de schijnwerpers staat.

Deze verschijning maakt deel uit van een succesvolle reeks voor Vera Wang. De afgelopen maanden heeft ze talloze spraakmakende optredens op de rode loper gehad, van het Met Gala tot verschillende gala's in New York. Telkens weer bevestigt ze haar uitzonderlijke status in de modewereld, waar ze zelfexpressie boven leeftijdsgebonden verwachtingen stelt.

Vera Wang daagt opnieuw conventies uit en bewijst dat ze zich niets aantrekt van leeftijdsgebonden verwachtingen. Of je het nu eens bent met haar keuzes of niet, de Chinees-Amerikaanse ontwerpster laat ons met flair zien dat stijl geen houdbaarheidsdatum heeft.