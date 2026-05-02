De Thaise danseres Lisa draagt een kanten outfit en zorgt voor opschudding.

De Thaise danseres, rapper en actrice Lisa, lid van de Zuid-Koreaanse K-pop meidenband BLACKPINK, heeft geen rode loper nodig om de aandacht te trekken. Met haar onderschrift "BadAngelchella" en twee zorgvuldig samengestelde kanten outfits zorgde ze voor een stortvloed aan reacties op Instagram.

Een legende die alles zegt.

Lisa plaatste haar carrousel met een onderschrift van één woord: "BadAngelchella", gevolgd door een emoji van vleugels. Een directe verwijzing naar Coachella – het festival waar ze in april 2026 optrad – gecombineerd met het "bad angel"-imago dat ze sinds haar solodebuut heeft ontwikkeld. Eén woord, drie werelden: Lisa's handelsmerk in een notendop.

Een mini-jurk van bloemenkant

Op de eerste foto draagt Lisa een zwart kanten minijurkje met opengewerkte details en bloemmotieven. De jurk is opzettelijk doorschijnend, waardoor er een subtiel effect ontstaat tussen het kant en de stof eronder. Haar kenmerkende pony omlijst haar gezicht en ze draagt een natuurlijke make-up look: parelmoeren wangen, opvallende wimpers en glanzende karamelbruine lippen.

Een wit gehaakt setje en dijhoge laarzen

De tweede look slaat een andere weg in: een witte gehaakte set – een bijpassend topje en broek – gecombineerd met zwarte overknee laarzen. Een felroze tas en zwarte nagels maken de look compleet, waarbij het contrast tussen het smetteloze wit van het haakwerk en het verzadigde roze van het accessoire direct een opvallend visueel effect creëert.

2,8 miljoen likes en een stortvloed aan reacties

De cijfers van het bericht spreken boekdelen over Lisa's impact op sociale media. 2,8 miljoen likes, 93.700 keer gedeeld, 72.000 keer opnieuw gedeeld en 13.700 reacties – statistieken die de meeste berichten van wereldberoemde sterren overtreffen. "Koningin," schreef een fan. "Je bent schattig, lief, mooi, prachtig, schitterend, en gewoon oh mijn God," jubelde een ander in een lange en enthousiaste lijst.

Lisa, een rijzende ster in de solowereld.

Sinds haar vertrek bij YG Entertainment en de lancering van haar solocarrière is Lisa betrokken geweest bij talloze samenwerkingen en optredens, waarmee ze haar status als wereldwijd icoon heeft verstevigd. Ze was aanwezig op Coachella 2026 en siert regelmatig de covers van toonaangevende modebladen. Ze heeft een persoonlijke stijl ontwikkeld die K-pop-invloeden, haute couture en westerse durf combineert. Deze "BadAngelchella"-carrousel is daarvan het meest recente en geslaagde voorbeeld.

Kortom, met 2,8 miljoen likes en een volledig verzonnen onderschrift bevestigt Lisa van de Zuid-Koreaanse K-pop meidenband BLACKPINK één ding: haar visuele universum is helemaal van haar, en de hele wereld wil erin stappen.