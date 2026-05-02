Actrice Brooke Shields en haar dochter hebben dezelfde look aangenomen en zorgen voor opschudding.

De Amerikaanse actrice en model Brooke Shields en haar dochter Rowan hebben blijkbaar geen gezamenlijke stylist nodig om een onvergetelijk modeduo te vormen. Eind april 2026 werden de twee vrouwen in bijpassende zwarte jurkjes gefotografeerd in de straten van New York, en hun opvallende gelijkenis ging meteen viraal.

Filmopnames in de straten van Manhattan

Tijdens de opnames van de serie "Next Gen NYC" werden Brooke Shields en haar 22-jarige dochter, Rowan Henchy, gefotografeerd in de straten van New York, beiden gekleed in korte zwarte mouwloze jurkjes. De serie volgt een groep jonge erfgenamen uit New York, van wie velen kinderen zijn van sterren uit "Real Housewives" (een Amerikaans realityprogramma). Brooke Shields zal naar verwachting te zien zijn naast de Amerikaanse televisiepersoonlijkheid Teresa Giudice, actrice en televisiepersoonlijkheid Kandi Burruss en de Amerikaanse realityster en zakenvrouw Meredith Marks in een dinerscène met hun dochters, een van de meest verwachte crossovers in de franchise.

Twee zwarte jurken, twee stijlen

De twee vrouwen – Brooke Shields en haar dochter Rowan – droegen allebei hetzelfde basisstuk, het kleine zwarte mouwloze jurkje, maar ieder in haar eigen variant. Rowans jurk reikte tot haar enkels met een peplumrand en talloze zilveren studs, gecombineerd met een gouden armband, een bijpassend horloge en lakleren hakken. Brooke Shields koos voor een recht model van leer, gedragen met suède muiltjes. Dezelfde genen, verschillende persoonlijkheden: een dynamiek die hun hechte band perfect illustreert.

De gelijkenis die voor opschudding zorgt.

Wat net zoveel aandacht trok als de outfits, was de opvallende gelijkenis tussen moeder en dochter. Dezelfde figuur, dezelfde manier van lopen, de foto's circuleerden meteen met dezelfde opmerking: "op het eerste gezicht moeilijk om ze uit elkaar te houden." De twee vrouwen hebben ook dezelfde tatoeages: een lieveheersbeestje, een verwijzing naar Rowans bijnaam uit haar jeugd, "Little Bug", en de tekst "and to a party" op hun onderarmen. Een connectie die duidelijk veel verder reikt dan alleen de kleding.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Brooke Shields (@brookeshields)

Rowan Henchy, van de campus naar "Next Gen NYC"

Rowan, die afgelopen mei afstudeerde aan Wake Forest University met een graad in broadcastjournalistiek, heeft 108.000 volgers op TikTok en is al meerdere keren samen met haar moeder over de rode loper gelopen, waaronder bij het White House Correspondents' Dinner van 2022 en de Women of the Year Awards. Ze heeft ook openlijk gesproken over haar leven met diabetes type 1 en gebruikt haar platform voor gezondheidsbevordering. Haar deelname aan de "Next Gen NYC"-serie is een nieuwe stap in haar groeiende zichtbaarheid.

Brooke Shields, een icoon voor alle generaties.

Brooke Shields blijft met moeiteloze elegantie de media-aandacht trekken. De voormalige muze van Calvin Klein, actrice, auteur en nu ook producent, begeleidt het televisiedebuut van haar dochter met dezelfde luchtigheid die ze in haar eigen outfits laat zien. Dit perfect op elkaar afgestemde moeder-dochterduo dat door de straten van New York wandelt, belichaamt perfect waar zij voor staat: een natuurlijke, moeiteloze en stijlvolle overdracht van waarden.

Twee kleine zwarte jurkjes, een treffende gelijkenis en een overduidelijke samenwerking: Brooke Shields en Rowan Henchy hebben daarmee een van de meest opmerkelijke moeder-dochterlooks van april 2026 gecreëerd. En we hebben het gevoel dat dit nog maar het begin is.