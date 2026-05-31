In een monochrome outfit toont model Irina Shayk een gebeeldhouwd silhouet.

Het Russische model Irina Shayk heeft Instagram opnieuw veroverd. In een opvallende monochrome outfit koos ze voor een zwarte jumpsuit met opengewerkte details die haar figuur perfect accentueerde.

Een zwarte jumpsuit met een sculpturaal uiterlijk.

Het pronkstuk van deze look is allesbehalve alledaags: een volledig doorschijnende zwarte jumpsuit met een zeer nauwsluitende pasvorm en een ultracouture-uitstraling. De jumpsuit heeft een diepe V-hals en opvallende, zwierige, cape-achtige mouwen die het geheel een theatrale dimensie geven. De doorschijnende stof, die de lichaamslijnen subtiel laat doorschemeren, accentueert de redactionele kwaliteit van de foto. Het resultaat: een look die tegelijkertijd krachtig, dramatisch en onmiskenbaar haute couture is, ontworpen om Irina Shayks figuur te laten stralen.

Verfijnde schoonheid, zelfverzekerde blik

Op het gebied van beauty koos Irina Shayk voor ingetogen elegantie. Ze droeg strak naar achteren gekamd haar dat haar gezicht perfect omlijstte en haar gebeeldhouwde gelaatstrekken accentueerde. Haar make-up, minimalistisch maar verfijnd, legde de nadruk op intense ogen, gebeeldhouwde jukbeenderen en een matte finish. De look werd compleet gemaakt door een zelfverzekerde pose, met één been gestrekt en haar blik recht in de camera – een assertieve houding die perfect aansloot bij het grafische karakter van haar outfit.

De volledig zwarte look, het kenmerkende uiterlijk van het topmodel.

Irina Shayk heeft van de volledig zwarte look een van haar kenmerkende stijlen gemaakt. Op de rode loper en in haar fotoshoots grijpt ze regelmatig terug naar dit monochrome kleurenpalet dat haar perfect staat. Ze combineert het moeiteloos met luxueuze stoffen, opengewerkte details en grafische materialen om de grenzen van basic zwart te verleggen. Deze nieuwe outfit is daarop geen uitzondering: met zijn strakke lijnen en het weloverwogen volume van de mouwen transformeert ze een 'klassieke' tint tot een waar mode-statement.

Een nieuwe modeles op Instagram

In de reacties prezen haar fans Irina Shayks elegantie en gratie, en benadrukten ze haar vermogen om van elke verschijning een waar mode-moment te maken. Wederom een staaltje van stijl, waarmee ze haar status als mode-icoon bevestigt.

Met haar jumpsuit met opengewerkte details, cape-mouwen en volledig zwarte outfit geeft Irina Shayk opnieuw een masterclass in haute couture. Met dit sculpturale beeld herinnert ze ons eraan dat durf haar grootste troef blijft.